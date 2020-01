Panorama regional: Jesuítas multa focos da dengue, IPTU 2020 de Toledo e obras no trevo de Marechal

Multa para proprietários

A Prefeitura de Jesuítas começou o trabalho de identificação e expedição de multas aos proprietários de terrenos que acumulem lixo e também das residências com reincidência de focos da dengue. O objetivo é acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti.

IPTU pelo correio

O IPTU 2020 de Toledo tem novidades para o contribuinte. O contribuinte vai receber via correio dois boletos, um para pagamento à vista e outro com a primeira parcela caso escolha pelo pagamento parcelado. Os boletos dos meses seguintes deverão ser emitidos no site prefeitura no link IPTU 2020 (http://bit.ly/2uiSmK4).

Novas calçadas

A Prefeitura de Itaipulândia assinou ordem de serviço para execução de 14 mil metros quadrados de paver e grama em diversas ruas do Centro. As obras se concentrarão em várias ruas, desde a Avenida Tiradentes indo até o anel viário, nas proximidades da Praça Edi Berghann e nas ruas próximas às Escolas Multi-Educar e Carlos Gomes. A empresa terá 120 dias para executar o serviço.

Informática no Cras

Estão abertas a partir desta quarta-feira (22) as matrículas para o curso gratuito de informática desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social de Missal. São ofertadas turmas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para fazer a inscrição é necessário RG e comprovante de residência. No caso de menores de idade um responsável deverá fazer a matrícula.

Vagas

A Prefeitura de Assis Chateaubriand encerra, nesta sexta-feira (24), as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para professores, professores de educação infantil e auxiliares de serviços gerais. As contratações serão temporárias e ocorrerão de acordo com as necessidades do Município.

Contratação de Nutricionista

A Prefeitura de Nova Santa Rosa publicou edital do Processo de Seleção Simplificado para contratação de nutricionista para atuar na Secretaria de Educação e Cultura. Os interessados devem se inscrever no setor de Recursos Humanos da prefeitura de 27 de janeiro a 7 de fevereiro. A divulgação da classificação final será no dia 20 de fevereiro no site do Município.

Vacina

A vacina da febre amarela está disponível em Cafelândia no Centro de Saúde na Sala de Vacinas nas segundas, quartas e sextas-feiras. Devem receber a vacina crianças com quatro anos de idade e crianças que receberam apenas uma dose da vacina de febre amarela e que tenham feito essa dose antes de completar cinco anos.

Obras no fim

A empresa responsável pelas obras no trevo que interliga o Contorno Sul à Avenida Irio Welp e ao Loteamento Flórida/Gralha Azul, em Marechal Cândido Rondon, deve concluir os trabalhos ainda nesta semana. No trecho estão sendo aplicados massa asfáltica, recapeamento, implantação de meio-fio e plantio de grama. O investimento total na obra do Contorno Sul está em R$ 4,428 milhões, com recursos da Secretaria de Infraestrutura e Logística e o restante de contrapartida do Município.