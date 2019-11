Panorama regional do dia 9 de novembro de 2019

Miniolimpíada

Começa neste sábado (9) a 25ª Miniolimpíada de Cafelândia que deve receber cerca de 4 mil pessoas no Ginásio de Esportes às 20h30 para a abertura oficial. A competição, dividida em 32 categorias e nove equipes, segue até 24 de novembro com 20 modalidades: futsal, futebol sete, voleibol, basquetebol, canastra, pôquer, truco, street cross, ciclismo, queimada, vôlei de areia, bocha 48, bilhar, malha, cabo de guerra, tiro ao alvo, tênis, bocha e tênis de mesa.

Residência médica

Vai até segunda-feira (11) o prazo para inscrições na seleção do Programa de Residência Médica da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. São ofertadas 22 vagas aos profissionais graduados em medicina e alunos do último ano do curso. Também podem participar médicos graduados em escolas estrangeiras com diplomas devidamente revalidados no Brasil. As áreas de atuação são: Cirurgia-Geral, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e Psiquiatria. O edital e o link para a inscrição podem ser acessados por meio do site da prefeitura.

Capevi

A quarta etapa do Campeonato de Pesca Esportiva do Vale do Iguaçu, em parceria com a Prefeitura de Boa Vista da Aparecida, será em janeiro, nos dias 10 e 11, e espera mais de 250 competidores. O evento, que já passou este ano por algumas cidades da região, irá receber aproximadamente 90 equipes/competidores. “Estamos otimistas com essa competição, que já é considerada a maior do Brasil. Estaremos esperando todos de braços abertos e esperamos que tenham bons resultados nesta etapa”, destacou o prefeito Leonir dos Santos.

Transporte universitário

A Prefeitura de Braganey adquiriu um ônibus para o transporte universitário atendendo reivindicações dos acadêmicos do Município que a partir de agora terão custo menor de transporte. O veículo foi adquirido com recursos próprios do Município. “A partir de agora nossos universitários terão um transporte seguro e de qualidade”, disse o prefeito Odair Guerreiro.

Apoio à Uopeccan

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Fundação Promotora de Eventos, repassou à Uopeccan de Cascavel diversas caixas de leite, além de dinheiro, arrecadados com a venda de ingressos solidários para os dois dias da Oktoberfest. “É uma alegria muito grande colaborar com a entidade, uma vez que há pacientes do nosso município em tratamento. Essa foi uma de várias outras doações que já fizemos para a Uopeccan”, salientou a secretária de Assistência Social, Josiane Laborde Rauber.

Professor PSS

A Prefeitura de Vera Cruz do Oeste abriu PSS (Processo Seletivo Simplificado) visando à contratação de professor para atuar na educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e de Educação Especial, para atuação no ano letivo de 2020. O prazo para inscrição vai até a próxima quarta-feira (13).

Igrejinha da Pedra

No mês de aniversário de 68 anos de Guaíra, a famosa Igreja Nuestro Senhor Del Perdón, conhecida como Igrejinha de Pedra, completará 85 anos de história. Para comemorar, será realizada neste domingo (10) às 19h uma celebração especial. As missas na Igrejinha de Pedra são realizadas todas as quartas-feiras porque, segundo a lenda, se você for à igreja em uma quarta-feira de céu limpo e fizer um pedido puro e de todo seu coração esse pedido será atendido.