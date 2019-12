Panorama regional do dia 4 de dezembro de 2019

Abertura do Natal Luz

O clima natalino chegará a Assis Chateaubriand definitivamente nesta sexta-feira (6), com a abertura do Natal Luz 2019. Milhares de pessoas são esperadas na Praça Nossa Senhora do Carmo, que está sendo toda decorada e se tornará ponto turístico com um show de cores e iluminação. O local também abrigará Casa do Papai Noel e uma árvore natalina gigante está sendo montada, assim como um presépio e muitas outras atrações. Além disso, haverá passeio de trenzinho para a diversão das crianças. A Avenida Tupãssi também está sendo decorada. A abertura será às 20h e o ponto alto do evento é a chegada do Papai Noel.

Luzes em Maripá

Em Maripá, as luzes da decoração de Natal foram acesas domingo (1º), após a Cantata Natalina, e aos poucos o clima de Natal vai chegando a todos os cantos, incluindo os Distritos de Candeia e Pérola Independente. Na sede, a grande novidade é o Parque do Papai Noel, onde a Casa do Papai Noel será aberta nesta sexta-feira (6). Espetáculos natalinos, neve e presépio vivo são outras atrações que foram preparadas para mais uma edição do Natal na Praça.

Compra Premiada

Está em vigor a etapa de Natal da Promoção Compra Premiada, promovida pela Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina) que, neste ano, está comemorando 40 anos de fundação. Os consumidores concorrem a prêmios instantâneos que variam de R$ 15 a R$ 500. Nesta etapa também serão sorteados mais três vales-compras de R$ 1.000 e um veículo novo no encerramento da promoção. Informações pelo telefone (44) 3649-5855.

Gramadão de Itaipu

O Gramadão de Itaipu, na Vila A, um dos locais mais frequentados de Foz do Iguaçu e que, em breve, se tornará um grande parque de lazer, fará parte do Natal de Foz com programação e decoração próprias e também integradas às festividades natalinas do calendário do Município. A abertura do Natal no Gramadão será no início da semana que vem – a data está sendo definida -, com o acendimento da iluminação de árvores temáticas. A decoração permanece até 6 de janeiro. A entrada é gratuita e todos estão convidados.

Natal está no ar

Outro destaque será o espetáculo “O Natal está no ar”, da companhia Felchak Produções, de Guarapuava, marcado para o dia 14, às 20h. O show de magia e encantamento conta, de forma lúdica, a história de uma avó e seu neto em uma viagem pelas estrelas. O enredo será apresentado por atores e bailarinos com o uso de malabares e coreografias aéreas. Ao final, haverá queima de fogos.