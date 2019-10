Panorama regional do dia 31 de outubro de 2019 

Ampliando a frota

A Prefeitura de Nova Santa Rosa adquiriu dois caminhões caçamba zero quilômetro, equipados com caçamba basculante, através do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento da Caixa Econômica Federal. Os caminhões serão usados para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, auxiliando nos trabalhos e permitindo mais agilidade no serviço prestado à comunidade.

Aniversário

Começam neste domingo (3) as comemorações do 58º aniversário de emancipação politica-administrativa de Ubiratã, com um jantar especial, preparado por quatro diferentes instituições. A programação especial continua no sábado (9), às 20h, com o 9º Festival de Música de Ubiratã, no qual vão se apresentar os talentos do Município.

Prêmio Destaque

No dia 14 de novembro a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina vai homenagear as empresas e as personalidades destaques do ano. Nesta edição, a pesquisa de opinião pública elegeu os destaques em 220 categorias entre empresas e profissionais. O Prêmio Acipa Destaque é uma referência para as empresas e as personalidades que foram eleitas pela opinião pública.

Proerd

Todas as turmas dos quintos anos das Escolas Municipais, sete no total, que reúnem 147 alunos, participaram da formatura do Proerd, da Polícia Militar, que fez parte das comemorações dos 53 anos do Município. Somados os quatro anos, Céu Azul já formou mais de 550 alunos no programa de combate às drogas.

3º Natal Encantado

A Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon está recebendo as cartinhas de Natal com os pedidos de presentes. A ação integra o 3º Natal Encantado e o prazo final de entrega das cartinhas será 2 de dezembro. Os presentes serão entregues de 9 a 20 de dezembro, com a presença do Papai Noel. De acordo com a secretária Josiane Laborde Rauber, novamente haverá a opção de quem adota a cartinha fazer a entrega do presente pessoalmente na casa da criança.

Caminhão-pipa

O Município de Missal recebeu um tanque de 12 mil litros para ser utilizado no caminhão-pipa e auxiliar no fornecimento de água potável em algumas localidades com problemas de abastecimento, ou em situações de emergência, como queimadas. O tanque é fruto de um convênio com a Itaipu Binacional e o investimento foi de R$ 55 mil. “Por questões emergenciais, vamos colocá-lo em funcionamento, já que os trâmites do caminhão foram encaminhados e está apto a rodar”, informou o prefeito Eduardo Staudt.

Cidade colorida

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e voluntários da Igreja Metodista de Corbélia realizaram a segunda etapa do Projeto Plantando Flores, que tem com objetivo deixar a cidade ainda mais bonita na primavera. O trabalho de plantio de flores já é uma ação tradicional que atrai a atenção dos moradores e dos visitantes da Cidade das Flores. Foram plantadas 15 mil mudas das mais diversas variedades para embelezar ainda mais o Município.