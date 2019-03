Panorama regional do dia 30 de março de 2019

Energia de graça

Entre Rios do Oeste poderá em breve zerar as contas de energia dos órgãos municipais e da iluminação publica graças ao biogás. O grande plantel de suínos e aves resulta em uma grande geração de dejetos e um passivo ambiental preocupante. A situação está sendo minimizada com a transformação em energia elétrica por meio do biogás em 17 propriedades, interligadas por meio de um gasoduto com 22 quilômetros de extensão.

Renda extra

O investimento de R$ 17 milhões vem de projeto aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. “No início muitos duvidavam da eficácia, mas com o passar do tempo esses produtores começaram a dar depoimentos sobre os benefícios financeiros e ambientais que isso trazia, além de proporcionar uma renda extra com a comercialização do biofertilizante resultante do processo”, disse o prefeito Jones Neuri Heiden.

Capacitação

Professores de educação infantil e ensino fundamental de Nova Aurora participaram durante a semana de capacitação sobre produção de texto através do “Busão da Imaginação”, projeto desenvolvido pela Copacol há alguns anos e que tem como objetivo fomentar nas crianças o gosto pela leitura. “A Cooperativa é uma grande parceira do município, investindo na capacitação constante da Educação e em programas direcionados às crianças”, disse a secretária de Educação, Cida Topp.

Sericicultores

Vereadores de Guaraniaçu aprovaram indicação solicitando a implantação de um programa de incentivo, com auxílio de um salário mínimo entre os meses de maio a setembro aos sericultores do município. Na mesma indicação foi solicitado ao Executivo o envio de documentos relativos às despesas com fornecimentos de fibrocimento destinados aos sericultores do Município ao longo do ano de 2018 até este ano.

Enxergando mais

A Secretaria de Saúde de Itaipulândia, com a Abrasp (Associação Brasileira de Apoio a Saúde do Próximo), está realizando um grande mutirão para zerar a demanda de atendimento oftalmológico no Município, com duas semanas da Saúde Visual. As atividades começaram quarta-feira (27) e terminam em 7 de abril.

Todos contra a dengue

Serranópolis do Iguaçu está em alerta e orienta toda a população para os cuidados com a proliferação do Aedes aegypti, principalmente neste período de chuvas. Os moradores devem verificar no quintal a existência de materiais que acumulem água, fazer limpeza das calhas, vedação da caixa de água, ter cuidado com locais de fácil acúmulo de água.

Jesuítas

O prefeito Junior Weiller pediu providencias ao gerente regional da Copel, Hélio José Dalgallo em relação às constantes quedas de energia elétrica no Município, causando transtornos aos moradores e prejuízos a avicultores e piscicultores. Outra solicitação diz respeito aos funcionários que foram transferidos. “Hoje ninguém responde pela empresa”, disse o prefeito, reafirmando a necessidade da presença desses profissionais no Município.

Pesca no Rio Piquiri

O IAP (Instituto Ambiental do Paraná) liberou a pesca comercial e amadora no Rio Piquiri a partir deste sábado (30). A atividade estava proibida desde 20 de fevereiro como medida de precaução e prevenção em razão da mortandade de peixes. A liberação compreende para toda Bacia do Rio Piquiri e seus afluentes. Com 660 quilômetros, o rio nasce na Serra de São João, entre Turvo e Guarapuava, e segue até desaguar no Rio Paraná, entre Terra Roxa e Altônia.