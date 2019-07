Panorama regional do dia 30 de julho de 2019

Brigadas Escolares

A Prefeitura de Maripá está implantando Brigadas Escolares com o objetivo de preparar os professores para atuar em situações emergenciais nas escolas. Os professores participaram de treinamento envolvendo primeiros socorros, combate e prevenção a incêndios e planos de abandono. A próxima etapa vai realizar simulados nas próprias escolas para que os profissionais estejam preparados a agir em situações de emergência até uma equipe especializada chegar ao local.

Fermop

São José das Palmeiras vai receber no dia 17 de agosto a segunda etapa classificatória do 14º Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná. A primeira etapa foi realizada em Maripá no ultimo fim de semana, a terceira será em Matelândia dia 23 de agosto, a quarta em Três Barras do Paraná, dia 5 de setembro, e a grande final será em Quatro Pontes, no dia 14 de setembro. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Educação, Cultura do Município.

Recuperação das estradas

A equipe de viação e obras de Capitão Leônidas Marques está realizando serviços de readequação e conservação de estradas nas comunidades do Alto Caçula, Linha Malvari, Hortelã e na c. Neste segundo semestre, o prefeito Cláudio Quadri acredita que boa parte das estradas do interior receba os trabalhos. “A recuperação que está sendo feita é dentro do que exige a parceria. O Município está investindo mais de 50% dos valores do convênio com a Itaipu Binacional”, destaca o prefeito.

Formação Continuada

Nesta quarta-feira (31) serão reiniciadas as aulas mais de 600 estudantes da rede municipal de Pato Bragado. Como ocorre sempre no início do ano letivo e após as férias de julho, a Secretaria de Educação promove o Projeto de Formação Continuada aos professores do ensino fundamental e da educação infantil. Eles participam da Oficina de Fundamentação Metodológica em Educação Empreendedora, recebendo conteúdos baseados no objetivo de formar alunos que sejam capazes de reconhecer oportunidades e agir em diferentes situações que envolvam riscos.

Pontes inauguradas

Os prefeitos de Guaraniaçu, Osmário Portela, e de Nova Laranjeiras, Lineu José Gomes, entregaram às comunidades de Rio Cascudo e Rio Bananas duas novas pontes construídas para ligar os municípios. As novas pontes vão oferecer mais comodidade e segurança para a população além de agilidade no escoamento da produção. Os dois prefeitos destacaram a importância da parceria para a realização das obras que vai beneficiar dezenas de famílias.