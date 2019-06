Panorama regional do dia 29 de junho de 2019

“Ler é viajar só com os olhos e a imaginação”

A Administração Municipal de Santa Izabel do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, adquiriu aproximadamente 1.000 livros para serem distribuídos nos Centros de Educação Infantil e nas Escolas Municipais, aos alunos do Ensino Fundamental. O objetivo é aumentar o acervo já existente, diversificar a leitura das crianças e atraí-las cada vez mais para a alfabetização, por meio das cores, das histórias e da imaginação, além de fomentar o Projeto Leitura do município.

Projeto Agrinho

Quarenta e sete alunos de 7 a 9 anos de idade, dos terceiros anos da Escola Municipal Serranópolis do Iguaçu, estão desenvolvendo o Projeto Agrinho. Um dos objetivos é a revitalização do Rio Caapaço, pela recuperação das nascentes e mata ciliar. A população está sendo convidada a participar escolhendo uma frase que irá representar o espaço a ser revitalizado. A votação está sendo feita na página da prefeitura no Facebook.

Saúde em meio expediente

A Secretaria de Saúde de Guaraniaçu comunica à população que não haverá atendimento médico, nem com enfermeiros e técnicos de enfermagem no período da manhã na quarta-feira, dia 3 de julho, em todas as Unidades de Saúde do Município, pois, os profissionais estarão em Reunião Técnica na 10ª Regional de Saúde, em Cascavel. À tarde o atendimento voltará ao normal. Os casos de emergência e urgência que surgirem no período da manhã serão atendidos no Hospital Santo Antônio, que estará de plantão.

Contando a história

Alunos e professores da Escola Cielito Lindo, de Lindoeste, vão contar a história do município por depoimentos de moradores antigos e autoridades que ajudaram a fundar a cidade. “Será um resgate da história de Lindoeste, como tudo começou, as dificuldades, as conquistas e vitórias até chegar aos dias atuais. Tudo isso sendo contado por pessoas que fizeram parte de todo o processo. Os mais novos precisam conhecer a nossa história”, disse o diretor da escola, Danilo Ribeiro. O encontro será na próxima quinta-feira, dia 4 de julho, no Centro Comunitário do Cielito, a partir das 8h30.

Proerd em Céu Azul

Com duas aulas inaugurais, a Secretaria de Educação de Céu Azul deu início nesta semana à formação do Proerd. Este é quarto ano consecutivo que o programa está sendo levado aos alunos do 5º ano das Escolas São Cristóvão, Tancredo Neves, Olavo Bilac e do Campo José Bonifácio. O programa é desenvolvido nas Escolas por policiais militares treinados e preparados para aplicar o conteúdo de forma lúdica. A ideia é evitar que crianças e pré-adolescentes comprometam seu futuro e ingressem num círculo vicioso de decadência de valores e violência. O programa terá duração de 12 semanas, com a formatura no mês de outubro.

Terra Roxa

Duas unidades móveis do Senai já estão em Terra Roxa para a realização de cursos que serão ofertados gratuitamente à população. Entre os cursos estão: confecção de enxoval de bebê corte e costura industrial; elaboração de salgados; elaboração de doces; confeitaria; manutenção de motores de motocicletas; e aperfeiçoamento para mecânicos de motocicletas. As aulas serão neste mês de julho, algumas no período da tarde e outras à noite. Ainda há vagas e os interessados devem se inscrever na Secretaria de Assistência Social.