Panorama regional do dia 28 de setembro de 2019

Asfaltamento

A Secretaria de Obras de Capanema iniciou a pavimentação asfáltica na Rua Mato Grosso entre a Av. Botucaris e a Rua Padre Cirilo. O investimento total supera R$ 600 mil com parte conquistada através de emenda do ex-deputado Alfredo Kaefer e outra parte custeada pelo município. Além da pavimentação, há todo cuidado também com a drenagem pluvial, meio-fio, poda de árvores, dentre outras obras que complementam a melhoria do local.

Renascendo

O Espaço Solidário do Provopar de Nova Santa Rosa, depredado por vândalos no mês de junho deste ano, foi reformado e volta às atividades de doação de roupas, calçados, cobertores, e outras peças na próxima quarta-feira(02). No local estão disponíveis para a população as roupas arrecadadas nas campanhas do agasalho, das 13h30 às 17h, todas as quartas-feiras à tarde. Para retirar os itens é necessário apresentar documento pessoal para cadastramento.

Convocação

A Prefeitura de Assis Chateaubriand está convocando 21 candidatos classificados no novo Processo Seletivo para vagas de estágio nos setores de saúde, educação e administrativo. Os candidatos devem comparecer no RH até o dia 1º de outubro, com originais e cópias dos seguintes da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da matrícula atualizada. A lista com os nomes está disponível no site oficial do Município (www.assischateaubriand.pr.gov.br).

Literatura e de Desenho

A Secretaria de Educação de Céu Azul lançou o I Concurso Literário e de Desenho – Declamando e Encantando Céu Azul, em comemoração aos 53 anos do município. O Projeto visa estimular a escrita e o talento oral e artístico dos alunos, valorizando a história de Céu Azul. “Nossa intenção é despertar nos alunos da rede municipal de ensino o conhecimento e o gosto pela história do município”, informa a secretária, Cleonides Wolf da Silva.

Fiscalizando

Equipe Companhia de Habitação do Paraná esteve nesta semana em São José das Palmeiras, fazendo visita técnica em 20 unidades habitacionais, que estão sendo edificadas no município através de parceria com a Itaipu Binacional. O objetivo é acompanhar o estágio das construções, além de verificar o cumprimento das normas de segurança. Após acima de 50% de evolução da construção das casas, a Cohapar através de convênio com a prefeitura, entrará com material da Sanepar e da Copel.

Divulgando o turismo

Será realizada entre os dias 04 e 06 de Outubro a 1ª Feira da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu em Foz do Iguaçu. O evento contará com 14 municípios expositores da abrangência da Adetur Cataratas e Caminhos. Os municípios estarão divulgando durante a feira, os atrativos que cada um possui. “Será o momento de promover as belezas naturais, artificiais e os produtos associados ao turismo”, ressalta a assessora técnica da Adetur, Sara Fernanda Moraes.

Padroeira

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itaipulândia está organizando mais uma programação comemorativa ao dia da padroeira do município. Do dia 02 ao dia 12 de outubro, todos os olhos se voltarão à Grande Imagem de Nossa Senhora Aparecida com a realização de novenas e celebrações. A prefeitura está realizando várias melhorias no entorno da imagem e nos acessos, para que os visitantes tenham uma maior comodidade durante as atividades.