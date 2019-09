Panorama regional do dia 26 de setembro de 2019

Vacinação na fronteira

Será realizada no dia 4 de outubro a Campanha de Vacinação da Fronteira com o intuito de intensificar a vacinação contra o sarampo e a febre amarela. Os detalhes foram discutidos durante reunião entre autoridades de Guaíra e representantes da Saúde do Departamento de Canindeyú, do Paraguai, e Mundo Novo, do Mato Grosso do Sul. A união vem se solidificando e buscando meios de avanços no quesito de Mais Saúde na fronteira. As cidades de Guaíra, Mundo Novo e Salto Del Guairá estão ainda mais comprometidas em buscar melhorias na saúde para a região.

Leilão

A Prefeitura de Palotina realizará leilão de máquinas, veículos e equipamentos usados nesta quinta-feira (26), às 9h, na sala de Licitações. Para participar do leilão será necessária a identificação do licitante, com a apresentação do documento de identidade e CPF, no caso de pessoa física, ou do ato constitutivo e CNPJ da pessoa jurídica. Não poderão participar do leilão servidores do Município de Palotina e aqueles que tenham participado da avaliação dos bens.

Centro Comunitário

Construído em 1998, o Centro Comunitário Fernando Daniel Schanoski, em Maripá, passa por uma reforma completa. A obra começou há poucos dias e vai envolver uma série de melhorias na área existente que compreende 920,21 metros quadrados, além da ampliação de mais 67,17 metros quadrados. O investimento será de mais de R$ 450 mil, custeados com recursos próprios por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social.

Oktoberfest 2019

Serão apresentadas oficialmente nesta sexta-feira (26), na abertura oficial da programação da 31ª Oktoberfest 2019, as nove candidatas que participam do concurso Soberanas da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Haverá desfile da Associação Raízes pelas ruas da cidade, Concurso Fritz e Frida infantil, apresentações culturais, comidas típicas, chope e muita música alemã. A Oktoberfest 2019 será de 17 a 19 de outubro.

RG de graça

As crianças e os adolescentes de Céu Azul que ainda não possuem Carteira de Identidade poderão fazê-lo no posto do Instituto de Identificação do Paraná. A emissão do documento é gratuita. O Programa Criança e Adolescente Protegidos visa garantir a carteira de identidade a todas as crianças e os adolescentes matriculados em escolas da rede pública, assegurando os diretos de cidadania e fortalecendo a rede de segurança pública contra desaparecimentos.

Enfim, reformas

A Prefeitura de Toledo formalizou a assinatura do contrato para início da reforma do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi. O contrato prevê um prazo de 300 dias para a conclusão das obras. Serão investidos mais de R$ 1,8 milhão por parte do governo do Estado e contrapartida municipal de mais de R$ 94 mil. O objetivo é trazer mais comodidade, agilidade e segurança para passageiros e usuários do Terminal Rodoviário.