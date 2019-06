Panorama regional do dia 26 de junho de 2019

Jogos escolares

Cafelândia sedia a partir de hoje a Fase Macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná. Após a Fase Regional, os campeões dos núcleos de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Assis Chateaubriand disputam a vaga para a Fase Final. A partir de amanhã (27), começam as disputas em várias modalidades.

Proibido fumar

Já está em vigor em Guaíra lei proibindo o uso de narguilé em locais públicos, abertos ou fechados, como ruas, avenidas, logradouros, praças, áreas de lazer, parques, ginásios, espaços esportivos, escolas, bibliotecas, espaços de exposições, igrejas, áreas de estacionamentos e onde houver concentração ou aglomeração de pessoas. O descumprimento da lei implicará na aplicação de multas e a apreensão e guarda do aparelho “narguilé”.

Qualificação gratuita

A Agência do Trabalhador de Ouro Verde do Oeste informa estará disponibilizando aos interessados, através da Escola do Trabalhador diversos cursos (divididos por eixos temáticos) definidos a partir do estudo do mercado de trabalho levando em conta as áreas onde há maior necessidade desses profissionais e falta qualificação. Os cursos de qualificação profissional são gratuitos.

Justiça no bairro

Três Barras do Paraná em parceria com o Ministério Público realiza, na última semana de agosto, a semana Justiça no Bairro, com o objetivo de regularizar documentos como certidões, além de dar suporte jurídico para as pessoas que necessitam. Os atendimentos serão realizados no Fórum de Catanduvas. Além disso, também ocorrerá um casamento coletivo no dia 27 de agosto em Cascavel. O município de Três Barras do Paraná disponibilizará transporte para ambos.

Casa própria

A prefeitura de Itaipulândia lançou edital para financiamento de casas para a população. Dessa vez, serão 40 unidades, sendo 20 no Jacutinga, 10 no Caramuru e outras 10 para habitações isoladas, em que o mutuário já tem o lote. Os interessados deverão apresentar documentos exigidos no edital e passar por uma seleção, de acordo com alguns critérios exigidos em lei. O edital se encontra no Diário Oficial do Município e na página da habitação no site oficial da Prefeitura.

Itaipu

O engenheiro Celso Torino tomou posse ontem (25) como novo diretor técnico executivo de Itaipu. Com 30 anos de casa, ele é o primeiro empregado de carreira a assumir a Diretoria Técnica Executiva, cargo diretamente ligado à principal função da usina: gerar energia elétrica limpa e renovável. Torino também é o quarto diretor nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, para formar a equipe liderada pelo diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna.

Ciclovia vai unir municípios

Os municípios vizinhos de Pato Bragado e Entre Rios do Oeste terão mais uma razão para reforçarem a aproximação. A partir de convênio celebrado com a Itaipu Binacional, no início dessa semana foi dado início, a partir de Pato Bragado, à construção da ciclovia com iluminação, às margens da PR-495, que interliga os dois municípios. Por outro lado a administração de Entre Rios do Oeste, confirmou que também fará a continuidade da ciclovia à partir de Entre Rios em direção ao município vizinho.