Panorama regional do dia 24 de agosto de 2019

Carreta do Conhecimento

Cafelândia confirmou parcerias para participar do programa “Carretas do Conhecimento”, que proporciona à população cursos de qualificação gratuitos. Os veículos são verdadeiras escolas móveis, com infraestrutura completa para a realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. A carreta estacionará em Cafelândia no dia 11 de setembro e ofertará o curso de manutenção e instalação de ar-condicionado Split.

Novo Cmei em Foz

A Prefeitura de Foz do Iguaçu inaugura no dia 29 de agosto o Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Professora Onira Caprini Paiz, no Jardim São Roque. A unidade atenderá cerca de 90 crianças de seis meses a três anos, em período integral, com turmas de berçário, maternal 1 e 2. O atendimento começará no dia 2 de setembro.

Mutirão de limpeza

A Prefeitura de Assis Chateaubriand vem realizando intenso trabalho de limpeza pelos bairros da cidade com recolhimento de galhos e entulhos. Agora o mutirão segue para o Jardim América, com início na segunda-feira (26). A orientação é para que os moradores façam a limpeza de seus quintais e depositem galhos e entulhos em frente às residências neste fim de semana. Nessa etapa, o mutirão atenderá somente o Jardim América.

Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa, visando antecipar a Campanha do Outubro Rosa, promove na próxima sexta-feira (30) uma palestra às mulheres no teatro municipal, em parceira com o curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Além desse evento, será disponibilizada uma agenda maior e flexível no mês de setembro para a realização dos exames preventivos colo uterino e mamografias e realização de testes rápidos.

Assistência social

A Secretaria de Assistência Social de Boa Vista da Aparecida realiza na terça-feira (27) a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento começa às 13h, no Clube da Terceira Idade, e abordará o tema: “Assistência Social: Direito do povo, com financiamento público e participação social”. A ação é voltada para usuários, assim como os representantes de entidades e representantes governamentais que atuam nos serviços da assistência social.

Saneamento rural

A Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu recebeu da Fundação Nacional de Saúde a Ordem de Licitação de R$ 1 milhão para investir no saneamento básico do interior. Duas comunidades já tiveram poços artesianos perfurados pelo Instituto das Águas: a Linha Conquista, que atenderá 37 famílias, e a Linha Estrela do Iguaçu, que atenderá 26 famílias. A Linha Santa Inês será atendida no projeto com o sistema completo, perfuração de poço artesiano e implantação de rede de distribuição para atender 31 famílias.

Pista de bicicross

A Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon confirmou a inauguração da nova pista de bicicross do Município para o dia 15 de setembro, com a programação da 3ª Semana do Ciclista. A nova pista de bicicross estará preparada para receber competições de nível nacional. Após a inauguração, durante todo o dia haverá as competições do Torneio BMX dos Jogos de Aventura e Natureza.