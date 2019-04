Panorama regional do dia 24 de abril de 2019

Escola sustentável

O Município de Catanduvas, em parceria da Itaipu Binacional, implantou na Escola Municipal Valentin Bernardo Thisen em Santa Cruz a “Horta Mandala”, um sistema integrado de produção de alimentos em pequenas áreas em formato circular, com melhor aproveitamento da luz solar e forma de manejo que permite maior produção. Também é uma opção para a agricultura familiar e uma forma de preservar o meio ambiente.

Jotaesse

O Cras de Tupãssi fará atendimento amanhã (25) na comunidade de Jotaesse. O projeto itinerante visa levar a equipe e os serviços até a população. Entre os serviços oferecidos estão: encaminhamento de 2ª via de documentos, inscrição para casamento comunitário; solicitação de Carteira do Idoso, BPC e passe livre para pessoas com deficiência entre outros. Com o atendimento em Jotaesse, o Cras de Tupãssi estará fechado no período da tarde.

Prazo final

Ainda com a pendência de 1.002 notas vencidas em fevereiro, sem contar os anos anteriores, termina nesta quarta-feira (24) o prazo para a regularização do bloco de produtor rural. Os produtores rurais devem procurar o Departamento de Agricultura, junto à prefeitura. A regularização permite o registro da produção, além de contribuir para o aumento da arrecadação do Município, que traz retorno aos produtores rurais por meio de subsídios.

Três Barras

O prefeito Hélio Bruning esteve na Universidade Federal do Paraná com o objetivo de discutir sobre uma nova implantação tecnológica na área da saúde, conhecido como “Telessaúde”. O programa visa melhorar a qualidade no atendimento do SUS através de troca de informações entre médicos, com o objetivo de agilizar o atendimento. “A utilização desse sistema diminuirá consideravelmente as filas de espera na saúde do Município”, disse o prefeito.

Assis Chateaubriand

A Secretária de Desenvolvimento Econômico de Assis Chateaubriand, Ducinéia Monteiro, está visitando empresários para ouvir anseios reivindicações. Recentemente ela se reuniu com os proprietários da Siloti Agrícola e Indústria, instalada há 38 anos no Município e que gera um grande número de empregos. “Estamos fazendo um trabalho de proximidade e queremos auxiliá-los para que novos empregos sejam gerados e a economia fique mais fortalecida”.

Pato Bragado

O setor de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde prepara para esta quarta-feira (24) a palestra sobre “Segurança no Trabalho”, com destaque para os riscos e os acidentes. A programação é gratuita e será realizada na nova Unidade Básica de Saúde, a partir das 18h30, como ação do Movimento Abril Verde, uma forma de promover a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador, especialmente do setor de construção civil.

Trânsito consciente

O Movimento Maio Amarelo em Dois Vizinhos vai colocar em pauta o tema segurança viária e promover ações que visem à conscientização para redução de acidentes. Os alunos estarão realizando atividades de desenho, produção de texto, fotografias e vídeos e os melhores serão premiados. O lançamento será nesta quarta-feira (24) na Associação Comercial com todos os diretores envolvidos e onde será feita a entrega de material de divulgação.