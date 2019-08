Panorama regional do dia 22 de agosto de 2019

Para trilheiros

A nona edição do Pinga na Lama em Santa Terezinha de Itaipu, promovido pelo grupo Lobos da Trilha, será neste fim de semana, dias 24 e 25 de agosto, com a presença de pilotos do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Argentina. Os pilotos deverão encarar cerca de 70 km de trilhas. O evento é um dos maiores encontros de trilheiros do Paraná. Este ano, estimativa é de reunir mais de 650 pilotos.

Curso para Aquaviários

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida e a Marinha do Brasil estão oferecendo gratuitamente o Curso de Formação de Aquaviários (profissional que é habilitado para operar embarcações), com duração de 40 horas aulas. A ficha de inscrição pode obtida no site https://www.boavistadaaparecida.pr.gov.br/aquaviario. Serão oferecidas 30 vagas e o curso será realizado de 16 a 20 de setembro das 8h às 16h.

Só com agendamento

A partir de setembro, a Secretaria de Saúde de Quatro Pontes prestará atendimento de clínica geral apenas mediante agendamento. Serão 20 agendamentos diários para consulta com clínico-geral no posto de saúde e na UBS. Além disso, haverá vagas para atendimento de urgência e emergência, após triagem. As agendas serão abertas sempre para a semana seguinte, iniciando na segunda-feira (26).

Pesca esportiva

Foz do Iguaçu sediará neste sábado (24) a sexta etapa do Ranking de Pesca ao Tucunaré. O principal objetivo é promover a pesca esportiva no Lago de Itaipu e a integração entre os participantes. São realizadas etapas em Santa Terezinha de Itaipu, Santa Helena, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Missal e Mercedes. As inscrições antecipadas podem ser feitas até esta quinta-feira (22) e custam R$ 200 para o trio. A partir de sexta-feira (23) o valor sobe para R$ 250.

Festival de Dança e Teatro

Cerca de 450 alunos se prepararam desde o início do ano para o 5º Festival de Dança e Teatro de Pato Bragado. Nesta quinta-feira (22) se apresentam participantes da categoria A, integrada por estudantes do sexto e sétimo ano e categoria B, do oitavo e nono ano, num total de 11 apresentações. Sexta-feira (23) será a vez do ensino médio, com sete apresentações, pela categoria C. As três melhores apresentações de cada categoria serão premiadas.

Encceja

A Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu estará disponibilizando neste domingo (25) transporte gratuito para a prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), que será aplicada em Medianeira. Os interessados em utilizar o transporte devem se inscrever no Centro de Referência de Assistência Social até esta quinta-feira (22). A saída será às 7h30 em frente ao Colégio Estadual do Campo Pedro Américo.

50 mil orquídeas

Começa nesta sexta-feira (23) a 21ª Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá. Além da boa gastronomia, os visitantes vão encher os olhos com a beleza e a variedade dos mais de 50 mil exemplares de orquídeas que estarão à venda, ficar por dentro das novidades na área da aquicultura com mais de 30 empresas expositoras. A Feira da Indústria, Comércio, Artesanato e Sabores com mais de 50 empresas estará oferecendo produtos e serviços variados.