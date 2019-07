Panorama regional do dia 18 de julho de 2019

Investimentos I

O prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto Pinz, participou da última sessão ordinária do primeiro semestre de 2019 da Câmara de Vereadores, quando ocupou a tribuna para detalhar as obras que serão executadas no Município com o recurso de R$ 6 milhões financiados da Caixa Econômica Federal.

Investimentos II

De acordo com o prefeito Norberto, com a primeira parte do recurso deverá ser feito asfalto nas ruas não pavimentadas da sede, com investimentos de R$ 1,3 milhão; R$ 1,6 milhão serão aplicado em pavimentação sobre pedras irregulares de ruas e estradas nos distritos. Com os R$ 3 milhões restantes, serão executadas as obras de conclusão do Centro de Eventos, iluminação do Lago Municipal, melhorias na Avenida Tucunduva, pavimentação asfáltica no Distrito de Alto Santa Fé e Planalto do Oeste, e aquisição de dois caminhões caçamba.

Audiência

Audiência pública nesta sexta-feira (19), às 14h, na prefeitura vai discutir inclusão de Maripá no consórcio para gestão de resíduos. A destinação correta e a gestão dos resíduos produzidos diariamente pela população têm sido um desafio constante para os municípios. A fim de garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, municípios do oeste do Paraná estão se unindo em busca de uma solução, surgindo assim o Consórcio Intermunicipal para a Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos do Oeste do Paraná, formado por 33 municípios, com sede em Toledo.

Refis 2019

A Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou o Programa de Recuperação Fiscal 2019 para a regularização de créditos tributários e não tributários de pessoas físicas e jurídicas vencidos em até 31 de dezembro de 2018. Por meio do Refis, os contribuintes poderão quitar os débitos à vista, com descontos de até 100% sobre juros e multas. As pessoas físicas ou jurídicas que aderirem ao programa terão 100% de desconto no pagamento à vista até o dia 20 de agosto; 90% até o dia 21 de outubro e 80% de desconto para pagamento à vista até 20 de dezembro de 2019.

Mutirão do bem

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida dará início na terça e na quarta-feira, dias 23 e 24 de julho, a uma grande campanha de combate ao mosquito da dengue com um mutirão de limpeza na cidade. O ponto de partida da operação será praça municipal, onde o prefeito Leonir dos Santos fará o lançamento da ação, que marca a união de esforços do poder público e da sociedade na luta contra a dengue. A campanha recebeu o nome de “mutirão do bem” e irá envolver todas as secretarias e os departamentos, entre servidores das áreas de limpeza e de saúde, além de servidores da educação, viação e obras, agricultura, esporte e setor administrativo.

Capacitação para servidores

Aproveitando o período de recesso escolar, em parceria com o Sesi-Senai, está sendo realizada em Capanema uma capacitação para os servidores que trabalham nas cozinhas das escolas e dos Cmeis. Durante toda esta semana um grupo participa dos encontros no período da manhã. Na semana que vem outra turma participará da capacitação no período da tarde. O objetivo é manter a equipe sempre atualizada e em constante aperfeiçoamento, com foco na qualidade dos serviços prestados aos alunos.