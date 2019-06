Panorama regional do dia 15 de junho de 2019

Cicloturismo

Santa Tereza do Oeste sedia neste domingo (16) a 14ª etapa do 6º Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. A largada ocorrerá às margens da BR-277, às 8h30. “O nosso município está muito empolgado com esse grande evento. Estamos todos aqui de braços abertos esperando todos os amantes do cicloturismo para prestigiar as belezas de Santa Tereza”, destaca o secretário de Cultura, Ocimar Junior.

Boa Vista da Aparecida

Buscar conhecimentos, observar experiências, entender desafios e como superá-los, fazer novas amizades e o principal: trazer ideias empreendedoras para o município. Esse foi o objetivo da Missão Técnica realizada por líderes do Município de Boa Vista da Aparecida nos municípios de Itapiranga (SC), Santa Clara do Sul (RS) e Treze Tílias (SC). Participaram da Missão 75 líderes cívicos de 15 municípios do Paraná.

Lixo Eletrônico

A Prefeitura de Guaraniaçu promove a campanha Coleta de Lixo Eletrônico no período de 24 a 29 de junho. Objetos em desuso como pilhas, celulares, televisores, computadores, impressoras e eletrônicos em geral devem ser recolhidos e destinados para armazenagem em local adequado. Conforme o cronograma, na segunda, na terça e no sábado a coleta será na região central do Município. Na quarta, na quinta e na sexta-feira a coleta será nos bairros.

Encontros e consultorias

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pato Bragado e o Sindicato Rural, em parceria com o Senar, estão realizando reuniões para apresentação do curso Kaizen, que consiste na aplicação do método “5S”, nas empresas rurais. A iniciativa é voltada para os produtores na intenção de que aprendam os conceitos dos “5S” e da qualidade, ou seja, Senso de Utilização, Senso de Ordenação, Senso de Limpeza, Senso de Padronização e Senso de Disciplina, para melhoria contínua dos processos internos e externos das propriedades. O término será em novembro.

Feira da Terra Junina

Neste sábado (15) tem Feira da Terra Junina em Cafelândia. O evento é promovido pela Secretaria de Assistência Social e pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. A edição deste sábado será especial com muitas novidades. O evento começa às 15h, na Praça Brasília.

Festival das Cataratas

O Delorean DMC-12 e a Shelby Eleanor, ícones dos filmes De Volta para o Futuro e 60 Segundos, são a sensação no 14º Festival das Cataratas, que acontece no Rafain Palace Hotel & Convention. Os modelos, iguais aos usados no cinema, estão à mostra no estande do Movie Cars Entertainment, parque temático a ser inaugurado em Foz do Iguaçu no mês de novembro. Os veículos expostos no evento encantam empresários, gestores públicos e profissionais que participam do festival turístico, vindos de todo o Brasil e de outros países.