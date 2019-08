Panorama regional do dia 09 de agosto de 2019

Ler e aprender

A Prefeitura de Tupãssi fez a entrega livros de literatura infantil em toda a rede municipal de ensino. O objetivo é melhorar o nível educacional nas escolas e oferecer um ensino de qualidade. A coletânea é composta por livros cartonados, sonoros, de pano e com histórias para incentivar o trabalho pedagógico e o desenvolvimento . Os livros são destinados para uso do professor em sala, nas aulas de leitura e também para empréstimo dos alunos.

Conselho de Segurança

Está marcado para este sábado (10), no Parque de Exposições, o primeiro almoço do Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Cândido Rondon. O objetivo é arrecadar fundos que serão utilizados para a aquisição de aparelhamento para as forças de segurança do município, como armas de eletrochoque, além de outras demandas. A programação também contará com a apresentação do coral do Batalhão de Polícia de Fronteira e exposição de materiais e viaturas.

Agricultores contemplados

A Secretaria de Agricultura de Guaraniaçu fez a entrega para 100 produtores da Agricultura Familiar, dentro na primeira etapa do Programa Pacote Agrícola, de uma bolsa de sementes de milho e cinco bolsas de adubo sem custo nenhum. O prefeito Osmário Portela parabenizou o trabalho realizado por toda equipe, lembrando que os agricultores que ainda não foram atendidos, procurem a secretaria de agricultura para conhecerem os programas em andamento e que trazem benefícios para a área rural do município.

Vôos para Guaíra

Guaíra será uma das cidades contempladas pelo Programa Voe Paraná, que em uma primeira fase totalizará onze novas rotas de voos domésticos. ”Colocamos a documentação do aeroporto em dia, investimos em treinamentos, na segurança e infraestrutura. Guaíra contemplada nos deixa muito feliz”, disse o prefeito Heraldo Trento. Os municípios beneficiados serão Paranaguá, Arapongas, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Apucarana, Cornélio Procópio, União da Vitória e Guaíra.

Turismo em alta

A Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou as pré-conferências para a III Conferência Municipal do Turismo, que será no mês de setembro. A primeira pré-conferencia será neste sábado (10), a partir das 13h30, no auditório da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. A Conferência Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu pretende promover um amplo debate acerca do Turismo em Foz do Iguaçu. Outras 4 pré-conferências serão realizadas até o mês de setembro.