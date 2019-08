Panorama Regional do dia 06 de agosto de 2019

Hábitos saudáveis I

Começa nesta terça-feira (6), no Balneário Terra das Águas em Santa Helena, a quinta edição da Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida com a participação de nove grupos inscritos. Aproximadamente 250 pessoas são esperadas para o evento. Os participantes se reunirão novamente em outros dois encontros. No dia 4 de outubro haverá um evento de inter-relacionamento entre os grupos com ações de integração, atividades recreativas e apresentação de teatro e, no dia 29 de novembro, será a cerimônia de premiação dos participantes, com um total de R$ 10 mil em prêmios.

Hábitos saudáveis II

Assim como nas edições anteriores, a proposta é promover ações coletivas com os participantes no combate ao uso de drogas por intermédio de atividades de promoção à vida, integração com a comunidade e expressão de hábitos saudáveis. Dentre as atividades, os jovens produzirão vídeos, teatro e desenvolverão ações nas comunidades de seus municípios como forma de levar informações, conscientização e promoção de hábitos positivos.

Amamentação

Três Barras do Paraná adere às promoções para o aleitamento materno durante o “Agosto Dourado”. O lema deste ano é empoderar os pais para essa prática, que é tão preciosa na vida dos bebês. Os profissionais da saúde do Município têm um papel crucial na orientação para que as mães não desistam de amamentar. O Município oferece um grupo de conversas e trocas de experiências para as mães. Os encontros são mensais, toda primeira sexta-feira do mês, na sala do Senac, às 14h.

Maria da Penha

Para lembrar o aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha nesta quarta-feira (7), a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Toledo, em parceria com a Patrulha Maria da Penha, a Secretaria da Saúde, o Florir Toledo e a Cozinha Social, realizará ações para orientar a população acerca do assunto. A mobilização será com entrega de material informativo e exposição de cruzes que simbolizam as vítimas de violência. O ato será às 18h no Parque Ecológico Diva Paim Barth.

Doação de roupas

A Secretaria de Assistência Social de Ramilândia entrega nesta terça-feira roupas e calçados angariados durante a Campanha do Agasalho 2019. Cada pessoa receberá até dez peças. A distribuição será feita no Ginásio de Esportes de Ramilândia durante todo o dia.

Novo Cmei

O prefeito Elio Marciniak, de Santa Tereza do Oeste, entregou ontem (5) o Centro Municipal de Educação Infantil Vercidilio Soares de Oliveira. A unidade fica no Bairro Malucelli e tem capacidade para receber 150 crianças de um a cinco anos. “Tudo começa nesta fase. Para mim, é prioridade valorizar a educação infantil, pois aqui formamos cidadãos de bem, aqui está o nosso futuro e valorizá-lo sempre será o nosso objetivo”, disse o prefeito.