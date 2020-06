Panorama esportivo: MP 984, Rússia e empréstimo do atacante Deyverson

Guerra comercial

A edição da MP 984, que dá ao clube mandante a prerrogativa de negociar seus direitos de transmissão apimentou ainda mais a relação entre o Flamengo e a Rede Globo. Na manhã de ontem (22), o clube foi notificado pela emissora, visto que o rubro-negro quer transmitir a partida contra o Boavista (ainda sem data marcada) em seu canal do Youtube. No documento, a emissora carioca alega que contratos em vigência não podem ser modificados nem por força de lei. O Fla não tem acordo com a empresa para o Campeonato Carioca e entende que seus direitos estão garantidos.

Na Rússia

Com mais de 580 mil casos e pouco mais de 8 mil morte, mas com a pandemia controlada segundo o governo, a Rússia retomou no fim de semana seu campeonato após três meses de pausa. E decidiu ir um passo além do que as principais ligas do continente, permitindo já a entrada de público nos estádios. Mas o que poderia ser motivo de festa para os torcedores mais fanáticos ou saudosos também foi de preocupação e polêmica.

Ou vai ou racha

O coronavírus teve impacto direto na rodada na Rússia, provocando adiamento de um jogo e influenciando em uma goleada por 10 a 1 em outro, que se tornou um vexame. Isso já começou a levantar questionamentos na imprensa local sobre a continuidade ou não da liga e se agora as sete rodadas restantes serão disputadas. Por ora, a ordem é jogar até o fim.

O bom filho?

O Getafe desistiu de ampliar o empréstimo do atacante Deyverson, que pertence do Palmeiras. O clube espanhol tinha a intenção de prorrogar o acordo até o fim da temporada europeia, mas mudou de ideia devido a dificuldades econômicas diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O contrato de empréstimo de Deyverson com o Getafe se encerra no próximo dia 30.

Alex Zanardi

Alex Zanardi permanece internado na UTI do hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, na Itália, recuperando-se do grave acidente em uma estrada em que competia em uma corrida de bicicletas de mão, na sexta-feira (19). O italiano passou por uma cirurgia na cabeça no mesmo dia e mantém quadro grave, mas estável, desde então. O médico responsável pelo piloto, Giuseppe Oliveri, falou sobre o caso ao jornal “Gazzetta dello Sport” e comparou a lesão do italiano com a do heptacampeão mundial de F1, Michael Schumacher.

Na Inglaterra

O futebol voltou na última quarta na Inglaterra, mas as baterias de testes para o coronavírus não param no país. Na última rodada, a décima desde maio, foram testadas 1829 pessoas entre jogadores, membros de comissões técnicas e funcionários dos clubes, com apenas um resultado positivo. Esta foi a primeira bateria de exames desde que a Premier League foi retomada.