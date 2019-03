Panorama esportivo do dia 28 de março de 2019

GR

Uma reunião, na última terça, entre prefeito Lúcio de Marchi, gestores do projeto, diretoria da Associação de GR e os secretários municipais de Educação e de Esportes e Lazer serviu para realinhar alguns pontos do projeto de ginástica rítmica de Toledo, que busca captar mais recursos para a sua manutenção. O projeto atende atualmente cerca de 500 crianças e adolescentes, dos 6 aos 15 anos de idade, além de reunir uma equipe de rendimento, com aproximadamente 50 ginastas, nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

Preocupação

O projeto da GR toledana conta com as parcerias da prefeitura de Toledo e Sistema FIEP, além do patrocínio de O Boticário, Sanepar e Itaipu Binacional, pela Lei de Incentivo ao Esporte, para a sua manutenção. A preocupação dos gestores é com o término do convênio com o Ministério do Esporte, em outubro, e a necessidade de captar novos recursos para dar sequência às atividades.

Juntos

A preocupação dos gestores é manter tanto as atividades de base, que permitem a formação de novas atletas de rendimento, quanto as do rendimento, que servem de exemplo e de estímulo para quem está ingressando na modalidade. A reunião terminou com a promessa de esforço conjunto entre equipe e município para buscar alternativas para a manutenção do projeto da GR toledana.

Superliga

Um dia após a definição de todos os semifinalistas da Superliga feminina de vôlei, a CBV divulgou, na manhã de ontem, a tabela da próxima fase da competição. A primeira rodada será segunda-feira (1º/4) com o confronto entre Bauru e Praia, às 19h, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP), e a partida entre Minas e Osasco às 21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG) – os dois com transmissão do SporTV 2.

Despedida?

Em clima de despedida da elite do Estadual, mas também com um grande teste pela frente já na preparação para a Série D do Brasileiro, o Foz do Iguaçu receberá o Operário neste domingo, às 16h, no Estádio do ABC. Rebaixado no Paranaense, o Azulão quer se despedir com uma boa impressão ao torcedor. Os ingressos para que adquiriu as camisas da competição e da Copa do Brasil custam R$ 10. Mulheres, crianças (até 12 anos) e idosos (acima de 60) têm entrada gratuita.