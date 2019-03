Panorama esportivo do dia 27 de março de 2019

Copa do Brasil

Distantes na classificação do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Criciúma se enfrentam em condições de igualdade nesta quarta-feira pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 19h15, na Arena Condá, em Chapecó. A Chape é a terceira colocada no Estadual de Santa Catarina e o Tigre o sétimo colocado. Nos dois duelos entre as equipe pela competição, a Chapecoense levou a melhor por 1 a 0, em casa e em Criciúma.

Libertadores

Duelo válido pela 2ª rodada do Grupo B da Libertadores que deveria ter sido realizado no último dia 13 e que foi adiado duas vezes por causa das dificuldades do clube da Venezuela deixar seu país, Cruzeiro x Deportivo Lara, enfim, será realizado, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. A saga para o Lara deixar o país que está afundado numa profunda crise durou 56 horas de voos, saindo de Caracas e passando por Lima e Guarulhos antes de chegar a Confins. Além disso, o time venezuelano teve parte de suas bagagens extraviadas no aeroporto de São Paulo. Esse é o panorama para o jogo desta noite, no Mineirão.

Nova data

A partida entre Marechal Futsal e Foz Cataratas, que deveria ter sido realizada ontem, mas foi remarcada pelo surto de virose que atingiu o time rondonense, já tem nova data: De acordo com o supervisor técnico do Marechal, Eduardo Santana, o jogo, válido pela 11ª rodada da Série Ouro – estava antecipado para ontem – será no dia 27 de agosto, às 19h30, no Ginásio de Esportes Ney Braga.

2ª rodada

A 2ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal está marcada para iniciar amanhã, com o duelo entre Matelândia e Campo Mourão, às 20h30, no Ginásio Olivo Biazus, em Matelândia. Os demais jogos serão sexta-feira: Cascavel x Umuarama (19h30), São José dos Pinhais x Marreco (20h), Toledo x Pato (20h30), Ampére x Marechal (20h30), Palmas x Foz Cataratas (20h30) e São Lucas x Marreco (20h30).

Hora do teste

As ginastas Francesca Genuzio Paz, 14, e Antonella Genuzio Paz, 16, já viajaram ontem para a Bolívia, onde participarão, sábado, de uma seletiva que vai indicar as representantes do seu país para os campeonatos internacionais que serão realizados ao longo do ano. Antonella, no seu primeiro ano na categoria adulto, vai tentar uma vaga individual para os campeonatos Sul-Americano e Pan-Americano, enquanto Francesca busca uma vaga para o Campeonato Mundial Juvenil, entre outras disputas representando a Bolívia. As duas atletas treinam em Toledo desde 2014 e além de integrar a equipe de GR de Toledo em competições nacionais também representam a Bolívia, pela seleção daquele país, em competições internacionais.

Superliga B

A CBV divulgou a tabela do playoff melhor de três das semifinais da Superliga B masculina. A fase decisiva terá início sábado com dois duelos: Anápolis Vôlei x APAN Blumenau, às 17h, em Anápolis (GO), e Lavras Vôlei x Botafogo, às 20h, em Lavras (MG). A segunda rodada do playoff será disputada nos dias 3 e 4 de abril. Em caso de empate, a terceira rodada será no dia seguinte à 2ª rodada (4 e 5 de abril). Os dois finalistas garantirão vaga na Superliga na próxima temporada.