Panorama esportivo do dia 25 de abril de 2019

Cref 9

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região (Cref 9/PR), Antônio Eduardo Branco, esteve em Cascavel nos últimos dias para uma série de eventos. Na noite de segunda-feira comandou a Aula Magna do curso de Educação Física na Univel, com o tema “novas tendências e perspectivas”, e ontem comandou uma palestra sobre a importância da Educação Física nas escolas, na Câmara de Vereadores.

Novidade

A presença de Antônio Branco em Cascavel foi novidade para muitas pessoas. É que ele a última vez que ele esteve na cidade foi há 13 anos, segundo relatou, a convite do então vereador Léo Mion, o mesmo que agora comanda a Fundação Municipal de Esporte e Cultura e reabriu as portas para o presidente do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região.

Novidade 2

Em Cascavel, Antônio Branco também anunciou novidades para a cidade, que será a primeira a ser contemplada com os cursos de capacitação do Cref 9 em 2019. No dia 18 de maio, na Univel, será realizado o Encontro de Gestores de Academias do Paraná, com dois cursos voltados aos profissionais que atuam dentro das academias e uma atividade extra focada exclusivamente na equipe de vendas. Paralelamente será realizado o Workday – Práticas de Academia, com três cursos simultâneos, destinados aos profissionais registrados. As inscrições já podem ser feitas no site do Cref 9/PR.

Capacitação

Os eventos de capacitação do Cref 9 contam com aulas teóricas e práticas voltadas aos profissionais de Educação Física, gestores, proprietários e responsáveis técnicos que atuam em academias. O objetivo é assegurar a contínua atualização dos profissionais no estado. Todas as regiões serão contempladas com atividades, que são oferecidas gratuitamente aos registrados do Conselho.

Agenda

A agenda anual de cursos do Cref 9 prevê a realização de quatro Encontros de Gestores de Academias do Paraná e WorkDay voltados exclusivamente aos registrados, além de 10 edições do Dia de Ação, com algumas vagas abertas aos acadêmicos de Educação Física, e três edições do Go Sports, eventos de capacitação voltados à área esportiva.