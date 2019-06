Panorama esportivo do dia 1º de junho de 2019

Liga Nacional

Dono da melhor campanha dentre os representantes do Paraná na Liga Nacional de Futsal, o Foz Cataratas desafiará o atual vice-campeão neste sábado, o Atlântico, em Erechim (RS), às 18h15. O time iguaçuense inicia a rodada em 5º na classificação, com quatro vitórias e duas derrotas em seis jogos (12 pontos). O adversário está no “retrovisor”, em 6º, com três vitórias, três derrotas e um empate (10 pontos). No última rodada, o Foz venceu ninguém menos que o atual campeão, e por goleada: 6 a 2 sobre o Pato.

Série Ouro

A 11ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal será encerrada neste fim de semana com confrontos diretos. Neste sábado, o Toledo joga em São José dos Pinhais em busca da terceira vitória seguida, às 18. Ambas as equipes têm 8 pontos, com o Porco em vantagem, na 9ª posição. Outros dois jogos serão às 20h30. Em Umuarama, os comandados do técnico Nei Victor, na 8ª colocação (11 pontos), recebem o Dois Vizinhos (7º, com 16) em busca de reabilitação após duas derrotas seguidas. Em Matelândia, separados por um ponto na classificação, os donos da casa, na 13ª e penúltima, recebem o Ampére (11º).

Domingo

No domingo, outro confronto direto na tabela de classificação encerrará a rodada, às 19h, em Palmas. O time da casa tem 5 pontos na 12ª posição e recebe o lanterninha São Lucas, no Ginásio Monsenhor Engelberto. A equipe de Paranavaí tem 4 pontos, na 14ª posição.

Série D

A 5ª e penúltima rodada da Série D também será de compromisso para Maringá e Foz do Iguaçu, neste fim de semana. No embolado Grupo A17, o time maringaense, terceiro colocado com 5 pontos, recebe o quarto colocado Joinville (4 pontos) às 17h deste sábado, no Willie Davids – o líder Avenida (7 pontos) desafia a Ferroviária (2º, com 6). No Grupo A15, o lanterninha e já eliminado Foz do Iguaçu cumpre tabela diante do Brusque, líder com 100% de aproveitamento.

Escolares

Iniciada ontem em 15 municípios, a fase regional da 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná ganha intensidade a partir deste sábado, quando terá intensa programação em Corbélia, Quatro Barras, Jandaia do Sul, Roncador, Cianorte, Uraí, Dois Vizinhos, Rancho Alegre, Rebouças, Jardim Alegre, Carlópolis, Centenário do Sul, Santa Izabel do Ivaí, Pontal do Paraná e Arapoti.

UFC

Com destaque para o duelo entre os meio-pesados Alexander Gustafsson e Anthony Smith, que brigam para ver quem volta a disputar o cinturão da categoria, o UFC Estocolmo será realizado neste sáabdo, às 10h45 (de Brasília). Ao todo, serão cinco lutas no card principal, já que o coevento principal, entre os ex-parceiros de treino Volkan Oezdemir e Ilir Latifi foi cancelado dois dias antes do evento e não houve tempo para incluir uma nova luta. No card preliminar, destaque para o duelo do brasileiro Léo Santos, que, apesar de voltar após quase três anos afastado do octógono, ainda é visto como favorito contra o escocês Stevie Ray.

Sub-23

Tradicional competição na categoria sub-23, a mesma da Olimpíada, o Torneio Internacional de Toulon chega à sua 47ª edição a partir deste fim de semana, renomeado para Torneio Maurice Revello. As disputas ocorrerão até o dia 15 de junho, na França. Comandada pelo técnico André Jardine, a seleção brasileira estreará neste domingo contra a Guatemala, às 14h (de Brasília). Na sequência, o Brasil pega a França, na quarta-feira (5), enquanto o último confronto da primeira fase será no dia 8 (sábado), contra o Catar.

Seleção

A Conmebol e a CBF divulgaram a numeração do Brasil para a Copa América. Não houve nenhuma grande novidade na lista. O centroavante Gabriel Jesus, criticado pela falta de gols na Copa do Mundo do ano passado, será novamente o camisa 9 da seleção brasileira. Roberto Firmino, que deve ser o titular de Tite, ficou com a 20. Entre os novatos do ataque, David Neres recebeu a 7 e Everton pegou a 19. No meio de campo, Allan usará a 15 e Lucas Paquetá, a 18. Em relação à última Copa, a principal mudança é na numeração de Marquinhos. Ele utilizou a 13 na Rússia, agora cedida a Daniel Alves, e ganhou a 4.

Neymar

De volta aos treinos após dois dias ausente em recuperação de dores no joelho, Neymar segue com a camisa 10 do Brasil, que ontem completou 10 dias de preparação na Granja Comary. Na terça-feira (4), a seleção seguirá para Brasília, onde, no dia seguinte à chegada, enfrentará o Catar em partida amistosa no Estádio Mané Garrincha, na quarta-feira (5). Depois, no domingo (9), o Brasil enfrentará a equipe de Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A estreia da seleção brasileira na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi.