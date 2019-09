Panorama esportivo do dia 19 de setembro de 2019

Futsal

O imbróglio que tomou conta do salonismo paranaense na terça-feira (17) prosseguiu durante o dia de ontem e deverá continuar em pauta pelo menos entre hoje e amanhã, véspera da rodada final da fase classificatória da Série Ouro do Estadual. Nessa quarta-feira (18), a Federação atualizou seu site e confirmou a exclusão de Cascavel e Foz Cataratas, bem como excluiu os pontos conquistados pelas demais equipes contra cascavelenses e iguaçuenses no campeonato.

Na Justiça

Também ontem, o impasse ganhou proporções judiciais, com a diretoria cascavelense buscando em leis o respaldo para escapar da punição da Federação e poder atuar no fim de semana pela Série Ouro. Em quadra, a programação semanal está mantida, inclusive a viagem a Toledo para enfrentar o time local, que tem folga programada pela Federação.

Reunião

Com o assunto se tornando uma “bola de neve”, dirigentes das equipes que disputam a LFP (Liga Futsal Paraná) e as competições da FPFS (Federação Paranaense de Futebol de Salão) se reunirão com os mandatários da Federação em busca de uma solução para o impasse, que atingiu também as equipes de Siqueira Campos e Guarapuava, da Série Prata, e o Foz Cataratas, atual campeã da Ouro. O encontro deve ocorrer hoje ou amanhã e colocar “panos quentes” no assunto. A expectativa dos dirigentes das equipes é de que a LFP ocorra normalmente e os participantes não sejam punidos.

Jogo hoje

Hoje, o Paranaense de Futsal será movimentado por Toledo e Marechal, que se enfrentam por rodada atrasada às 19h30, no Ginásio Alcides Pan. No entanto, dentro de poucos dias eles também poderão ser punidos pela Federação, pois têm jogos marcados pela Liga Futsal Paraná: os rondonenses contra o time de Medianeira e os toledanos contra o São Miguel do Iguaçu, que já se manifestou que irá estrear pela LFP, no duelo marcado para o dia 2 de outubro.

Participantes

Por enquanto, apenas dois jogos foram realizados pela Liga Futsal Paraná: Guarapuava 1×4 Foz Cataratas e Cascavel 5×4 Siqueira Campos. As quatro equipes foram punidas com suspensão de três anos pela Federação. A “bola de neve” em que se transformou o assunto tende a ficar maior, pois outras 12 equipes ainda devem estrear pela LFP: Marechal, Pato, Toledo, Marreco, Campo Mourão, Dois Vizinhos e Palmas, da Série Ouro; Chopinzinho, São Miguel do Iguaçu e Faxinal, da Série Prata; e Prudentópolis e Medianeira, da Série Bronze.