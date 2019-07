Panorama esportivo do dia 17 de julho de 2019

Copa Ceaca

Foi realizada em Três Barras do Paraná a 1ª Copa Ceaca (Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente) de Futsal. Cerca de 250 crianças e adolescentes participaram do evento. Todos ganharam medalhas por participação. No sub 9 o campeão foi o time do Juventus, na categoria sub11, campeão Ruan F.C, no sub 13 o título foi para Bar 100 Lona e na categoria sub 15 o campeão foi Diablos Vermelhos.

Circuito Escolar

Mais de 40 atletas capoeiristas matriculados no Projeto do Espaço Legal, mantido pela Assistência Social de Guaraniaçu, participaram da Primeira Etapa do Circuito Escolar de Capoeira 2019, realizado em Diamante do Sul. O projeto atende a centenas de crianças e adolescentes com aulas gratuitas.

Rolimã

Neste domingo (21), a partir das 8h, no Parque do Povo Luiz Cláudio Hoffmann, em Toledo, será realizado o 1º Encontro de Carrinhos de Rolimã. O evento será nas pistas ao lado oeste do parque com segurança garantida aos participantes. As inscrições devem ser feitas com o preenchimento do formulário pelo site toledo.pr.gov.br/encontrodecarrinhosderolima2019 ou diretamente nos Centros de Juventude de Toledo, até esta quinta-feira (18).

São Paulo

Autor do gol no empate com o Palmeiras, o atacante Pablo teve diagnosticada uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito e vai ficar fora dos gramados por aproximadamente um mês. Não será necessária cirurgia.

Tragédia

Segundo o jornal inglês “Daily Telegraph”, o atleta Isaac Ntiamoah, que disputou o atletismo nos Jogos Olímpicos de 2012 pela Austrália, atropelou e matou acidentalmente o filho de um ano de idade.

Dani Alves

Arsenal e Tottenham são os dois destinos mais prováveis do lateral brasileiro Dani Alves, de acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. Dos dois rivais do norte de Londres, o Tottenham já teria até feito contato com a equipe do veterano jogador, que deixou o PSG no fim da temporada passada.

Real Madrid

Segundo o jornal espanhol “As”, o clube vai brigar pesado para tirar Paul Pogba do Manchester United. O Real pretende oferecer 102,5 milhões de euros (R$ 432 milhões) pelo meia francês e, caso não tenha sucesso, tentará o dinamarquês Christian Eriksen, do Tottenham.

James Rodríguez

Sem espaço no Real Madrid, o meia colombiano James Rodríguez está prestes a virar a casaca na capital espanhola. De acordo com o jornal “ABC”, o Atlético de Madrid é o favorito para contratar o jogador, oferecendo 60 milhões de euros (R$ 252 milhões) ao Real, superando a oferta do Napoli.