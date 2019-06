Panorama esportivo do dia 12 de junho de 2019

GR

A equipe de ginástica rítmica de Toledo retornou satisfeita com os resultados no Campeonato Paranaense, encerrado domingo em Londrina. As toledanas participaram nas categorias infantil e adulto, e se sagraram campeãs por equipe no infantil e vice-campeãs por equipe no adulto, além dos títulos individuais e por aparelho. Apesar das conquistas, nada de folga. Ontem as atletas intensificam os treinos para o Campeonato Brasileiro, que será daqui a duas semanas, no Rio de Janeiro.

Solidário

Jogadores e ex-jogadores paranaenses, além de astros de outros esportes e personalidades, estarão reunidos no próximo dia 23 para a segunda edição do Jogo por um Teto, que será no Estádio Couto Pereira e terá renda destinada para o Teto, organização internacional que atua em 19 países da América Latina engajando jovens voluntários em busca de melhorar as condições de moradia em comunidades carentes.

Craques

O evento, que teve sua primeira edição em 2018, terá o jogo das estrelas como ponto alto. Nele estarão craques do presente e do passado, representando Coritiba, Athletico e Paraná Clube, que serão capitaneados, respectivamente, pelos ídolos Alex, Alex Mineiro e Lúcio Flávio. Nomes como os de Gerson, Batata, Vavá, Tostão, Marcão, Cocito, Pedro Oldoni, Paulo Miranda, Adilson Batista, Márcio Santos, Ednelson, Fernando Miguel, Goiano, Castro, Renan Cesquin, Marcos Gaúcho, Ari Marques, Saulo, Ney Santos, Dinelson, Pedrinho Maradona e Renaldo estarão no jogo.

O Teto

Presente em vários países, o Teto atua há mais de 10 anos para garantir o direito à moradia. No Estado do Paraná desde 2015, o Teto conta com equipes fixas em seis comunidades: Caximba, Parolin, Portelinha, 29 de Março, Vila Nova (Colombo), Favorita e Santa Cruz (Araucária), e Jardim Independência (São José dos Pinhais). No total, já foram construídas 349 moradias.

NBA

O Golden State Warriors mostrou o porquê está em sua quinta final consecutiva da NBA e voltou à disputa do título com uma vitória por 106 a 105 sobre o Toronto Raptors, segunda-feira, no Canadá. Com isso, deixou a série em 3 a 2 em favor da equipe canadense, que ficaria com o título se vencesse diante de sua torcida. Agora, as equipes se enfrentarão na Califórnia, casa dos Warriors, pelo Jogo 6 da melhor de sete. O duelo será amanhã, às 22h (de Brasília). Caso seja necessário, o sétimo embate será domingo (16), às 21h, no Canadá.