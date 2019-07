Panorama Esportivo do dia 11 de julho de 2019

Futebol Veteranos

Neste sábado (13), o E.C Interlagos de Cascavel terá mais um compromisso pela 4ª Copa Palotina de Futebol Veteranos Sênior contra a forte equipe do JBG E.C. O jogo, válido pela penúltima rodada da fase de classificação, é considerado um jogo de seis pontos, já que o time do JBG é o terceiro colocado na tabela e uma vitória consolida o Interlagos na liderança do campeonato. O jogo será realizado às 14h no Estádio Ninho da Cobra, em Cascavel.

Arsenal

Ex-jogador do Arsenal da Inglaterra, Edu Gaspar foi oficializado pelo clube como novo diretor técnico. Após deixar o cargo de coordenador da Seleção Brasileira – foi substituído por Juninho Paulista -, ele vai se juntar à equipe londrina para a pré-temporada, realizada nos Estados Unidos.

Santos

Agora técnico do São Paulo, Cuca deve processar o Peixe por salários atrasados durante sua passagem pelo clube, em 2018. O valor gira em torno de R$ 2 milhões. O treinador se irritou com a falta de comunicação que teve com a diretoria santista nas últimas semanas.

Tênis

Acontecem nesta quinta-feira as semifinais femininas de Wimbledon. A norte-americana Serena Williams enfrenta a tcheca Barbora Strycova, enquanto a ucraniana Elina Svitolina pega a romena Simona Halep. No masculino, as semifinais serão disputadas amanhã. O espanhol Rafael Nadal enfrenta o suíço Roger Federer. A outra semifinal masculina de Wimbledon será entre Novak Djokovic, atual campeão do torneio e número 1 do mundo, e o espanhol Roberto Bautista Agut.

Jogos Olímpicos

Robert Scheidt está praticamente garantido para a sétima Olimpíada da carreira. O velejador de 46 anos terminou o Campeonato Mundial de Laser, no Japão, em 12º lugar, dentro da posição estipulada pala Confederação Brasileira de Vela como linha de corte para a definição do representante do país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Surfe

Embalado pelo título em Saquarema, no Rio de Janeiro, Filipe Toledo deu show na estreia da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. Com nota 9,10, ele se classificou direto para a terceira rodada. O bicampeão mundial Gabriel Medina, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira também avançaram.