Panorama esportivo do dia 07 de agosto de 2019

Escolares

A dupla guaraniaçuense de vôlei de praia formada por Heloisa Fedatto e Camile Grzybowski brilhou mais uma vez na competição escolar mais importante do Estado, sob o comando do técnico Willian Giasson. Após vencerem a competição em 2018 e conquistar o 8º lugar na Etapa Nacional em Natal (RN), as meninas voltaram a vencer a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, desta vez em Foz do Iguaçu, ontem, garantindo novamente a vaga para a Etapa Nacional, que será em novembro em Blumenau (SC). As duas foram recebidas em Guaraniaçu com carreata pela cidade.

GR

Favorita à medalha de ouro, a equipe de GR de Toledo viaja nesta quarta-feira para Foz do Iguaçu, para participar dos Jogos Escolares do Paraná na categoria A (15 a 17 anos). A equipe vai participar com cinco atletas, representando as suas respectivas escolas. As ginastas competem somente no individual e buscam garantir uma das duas vagas para a etapa nacional dos Jogos. As disputas de GR serão de amanhã a sábado.

As atletas

A GR toledana conta com as atletas Kauany Zanettin Paes e Allanis Flach do Nascimento, representando o Colégio Presidente Castelo Branco; Geane da Costa e Silva, do Colégio Estadual Atílio Fontana; Antonella Genuzio Paz, da Fundação Educacional de Toledo; e Samara Alcará Sibin, do Colégio Expressão, de Cascavel. A ginasta cascavelense treina atualmente em Toledo, mas está concluindo os seus estudos na cidade vizinha. Em tempo, Kauany Zanettin também é cascavelense e Antonella Paz é boliviana.

Curso de arbitragem

A Liga de Futebol Paranaense e a Associação dos Árbitros de Futebol Cascavelense estão com inscrições abertas para o Curso de Formação de Árbitros de Futebol Nível Amador, que terá início neste fim de semana e terá 60 horas de duração (seis sábados, das 14h às 17h30). Serão seis aulas teóricas e duas práticas. O investimento é de R$ 350 e os aprovados receberão certificado de aptidão para atuar em campeonatos organizados e realiados pelas entidades esportivas de Cascavel e região. Mais informações pelos telefones 99974-2385, com Amilton, ou 99903-8773, com Itamar.