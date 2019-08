Panorama esportivo do dia 06 de agosto de 2019

Pato Futsal

Após ter sido derrotado por 5 a 3 no jogo de ida, em Boa Vista (RR), o Pato Futsal conseguiu reverter a vantagem do Constelação e está na semifinal da Copa do Brasil. A vaga foi conquistada no fim de semana, em casa, no Ginásio Dolivar Lavarda, com uma vitória por 3 a 0 no tempo normal e 2 a 0 na prorrogação. Agora, o time paranaense aguarda o adversário da próxima fase. O sorteio será realizado após a conclusão das quartas de final, etapa na qual está o Marreco. O time de Francisco Beltrão receberá o Sorriso (MT) nesta quinta-feira (8) para o jogo de volta, após empate por 3 a 3 na ida.

Sub-19

Em busca da classificação para a 3ª fase do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19, o Toledo faz um duelo decisivo com o Athletico nesta sexta (9), às 20h, no Estádio 14 de Dezembro, pela 2ª e última rodada do returno. O Porco lidera o Grupo H com 7 pontos, um a mais que Independente São-Joseense e Iraty. Já o Furacão tem 4 pontos, na quarta colocação. Se vencer, o Toledo garantirá vaga antecipada na próxima fase.

FCC

Já o FC Cascavel apenas cumprirá tabela nas duas rodadas finais do Paranaense Sub-19, nas quais atuará em casa contra Coritiba, neste sábado (10), e Paraná Clube, no dia 17. A Serpente Aurinegra deu às chances de classificação ao ser derrotada pelo Operário por 2 a 1, em Ponta Grossa, no duelo que abriu o returno do Paranaense de Futebol Sub-19, pelo Grupo I, o “da morte” da competição.

Daniel Alves

O São Paulo apresenta o lateral-direito nesta terça-feira, num evento que terá arquibancadas lotadas no Morumbi, a partir das 18h. O jogador concederá entrevista coletiva às 19h30 e em seguida irá para o campo, às 20h.

De olho

As disputas da fase classificatória do handebol estão acirradas em busca da classificação às quartas de final da 66ª Jogos Escolares do Paraná, que estão sendo realizadas na cidade de Foz do Iguaçu. Durante a segunda rodada da competição, no fim de semana, o técnico da seleção brasileira de handebol feminino, Jorge Dueñas, acompanhou os confrontos da fase de grupo no Ginásio de Esportes do Parque Morumbi.

Modalidade termina com ouro para o Brasil

Depois do erro cometido na final da prova das cinco bolas, domingo (4), que rendeu a medalha de bronze ao conjunto brasileiro e encerrou a hegemonia da equipe do País em Jogos Pan-Americanos depois de cinco títulos consecutivos, ontem, no último dia da ginástica rítmica em Lima 2019, foi o dia da redenção. O quinteto verde-amarelo se redimiu das falhas do fim de semana com uma série praticamente cravada na final da prova mista (três arcos e dois pares de maças) e fechou a competição com um ouro para o conjunto do Brasil.

Que dia!

O Time Brasil teve um dia inesquecível nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 no último domingo (4). Ao todo, o País conseguiu 16 pódios, com sete ouros, duas pratas e sete bronzes. Com os resultados, assumiu a vice-liderança do quadro de medalhas, ultrapassando México e Canadá, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. As medalhas foram na canoagem slalom, maratona aquática, surfe, tênis, hipismo, marcha atlética, vôlei e ginástica rítmica.

Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na noite de domingo (4), a equipe comandada pelo técnico Marcelo Fronckowiak derrotou o Chile, por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/19 e 25/21, no Ginásio Deportivo Callao. O ponteiro Kadu foi o maior pontuador da partida, com 18 acertos.

Hipismo

A equipe brasileira do CCE (Concurso Completo de Equitação) conquistou a medalha de prata e a vaga olímpica em Tóquio 2020, domingo (4), nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na disputa na Escola de Equitação do Exército, os cavaleiros Rafael Losano, Marcelo Tosi e Carlos Parro dedicaram a conquista ao companheiro Ruy Fonseca, que se acidentou no cross country, no sábado (3). Na prova individual, Parro faturou a medalha de bronze.

Maratona aquática

A baiana Ana Marcela Cunha, maior vencedora da história das maratonas aquáticas, adicionou uma medalha de ouro inédita ao currículo no último domingo (4) e, para alegria dos brasileiros, a jovem Viviane Jungblut ficou com bronze e definiu a dobradinha do Brasil no pódio da prova de 10 km dos Jogos Pan-Americanos de Lima – Poliana Okimoto havia sido prata nas duas últimas edições. O ouro dá uma motivação a mais para o próximo objetivo de Ana Marcela: uma medalha olímpica.

Surfe

Com mais duas medalhas conquistadas no último dia de disputas do surfe, no domingo (4), sendo mais uma de ouro, o Time Brasil encerrou a sua participação na modalidade que estreou em Jogos Pan-Americanos em Lima. Na categoria longboard, os pranchões, Chloé Calmon conquistou o ouro e Nicole Pacelli, no Stand-Up Paddle (SUP) wave, o surfe com remos, ficou com a medalha de bronze. No total, foram quatro medalhas na modalidade. Na última sexta-feira, Lena Ribeiro foi campeã e Vinnicius Martins ficou com a prata no SUP Race.

Tênis

O tenista mineiro João Menezes venceu a chave de simples masculina dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 ao vencer o chileno Tomás Barrios, domingo (4), na disputa pela medalha de outo. Na partida, o brasileiro conseguiu a vitória por 2 sets a 1 e acabou conquistando o título do torneio continental, colocando o País no lugar mais alto do pódio depois de 12 anos.

Marcha atlética

O Brasil faturou duas medalhas na prova de 20 km da marcha atlética em Lima 2019, no domingo (4). Num dia chuvoso, Caio Bonfim conquistou a prata com o tempo de 1h14m10. Já Érica Sena, uma das favoritas ao título, foi punida três vezes e acabou com o bronze.