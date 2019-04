Panorama esportivo do dia 05 de abril de 2019

Ranking digital

Levando em conta mês de março, encerrado domingo, o Ibope divulgou, ontem, pesquisa que destaca o crescimento das bases digitais de Flamengo, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo, clubes que mais cresceram no período e que juntos correspondem a 55% do total de novos inscritos nas contas de mídias sociais dos clubes brasileiros no último mês.

Líder isolado

O Flamengo registrou o maior crescimento acumulado pelo terceiro mês consecutivo. No combinado das quatro plataformas (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), o clube carioca ampliou seu alcance digital em mais de 312 mil inscrições durante o mês de março. Os resultados consecutivos ampliaram a vantagem para o vice-líder Corinthians em cerca de meio milhão de inscrições somente em 2019. Atualmente, 837 mil inscritos separam líder e vice-líder do ranking digital.

Instagram

O Corinthians registrou o segundo maior crescimento em março, somando cerca de 137 mil novos inscritos em seus canais oficiais. Assim como a maioria dos clubes monitorados, o Instagram foi o principal motor para o crescimento corintiano no período. Com 78% de participação no crescimento, o perfil oficial do Corinthians no Instagram somou 107 mil inscritos durante o mês de março.

Top 5

Em terceiro e quarto lugares do ranking digital dos clubes brasileiros está a dupla mineira Atlético/Cruzeiro. Já os paulistas Palmeiras e São Paulo fecham o top 5 de crescimentos absolutos de novas inscrições em março. O Verdão somou 84 mil novos inscritos, enquanto o Tricolor 81 mil. Atualmente, 3,7 milhões de inscritos separam São Paulo (3º colocado) do Palmeiras (4º) no ranking geral.

Paranaenses

Dos paranaenses no ranking, o Athletico foi o 16º, o Coritiba o18º e o Paraná Clube o 33º no mês de março. O Furacão tem cerca de 960 mil curtidas no Facebook, 1,04 milhão de seguidores no Twitter e 233 mil no Instagram, e 106 mil inscritos no Youtube. Já o Coxa tem 442 mil, 940 mil, 114 mil e 63 mi, respectivamente, enquanto a Gralha tem 203 mil, 108 mil, 60 mil e 13 mil, respectivamente nas quatro plataformas.

CBF detalha rodada de abertura do Brasileirão

Rio de Janeiro – A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, ontem, a tabela detalhada das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2019.

A competição, que terá 38 rodadas em sistema de pontos corridos, começará no dia 27 de abril e terminará no dia 8 de dezembro. O jogo que abrirá o torneio será São Paulo x Botafogo, no Morumbi, no próximo dia 27 (sábado), às 16h. No mesmo dia, Flamengo e Cruzeiro, finalistas da Copa do Brasil de 2017, duelarão no Maracanã.

Atual campeão da Série A, o Palmeiras estreará no dia 28 (domingo), às 19h, em casa, contra o Fortaleza do técnico Rogério Ceni, que conquistou a Série B no ano passado.

Uma das novidades desta edição do Brasileirão será o uso do árbitro de vídeo em todos os 380 jogos.

1ª rodada

Sábado (27/4)

16h – São Paulo x Botafogo – Morumbi

19h – Atlético-MG x Avaí – Independência

19h – Chapecoense x Internacional – Arena Condá

21h – Flamengo x Cruzeiro – Maracanã

Domingo (28/04)

11h – Grêmio x Santos – Arena do Grêmio

16h – Ceará x CSA-AL – Castelão

16h – Bahia x Corinthians – Fonte Nova

16h – Athletico-PR x Vasco da Gama – Arena da Baixada

19h – Palmeiras x Fortaleza – Allianz Parque

19h – Fluminense x Goiás – Maracanã