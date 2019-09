Panorama esportivo do dia 03 de setembro de 2019

LFP

A LFP (Liga Futsal Paraná) teve os primeiros confrontos definidos no fim de semana, no congresso técnico realizado em Marechal Cândido Rondon. A competição, que conta com 16 equipes, sendo nove da Série Ouro, cinco da Série Prata e dois da Série Bronze do Paranaense, terá início neste mês de setembro. As equipes adversárias, em comum acordo, definirão as datas dos confrontos, de ida e volta.

Os confrontos

Os jogos de ida da primeira fase da LFP ficaram assim definidos: Marreco x Prudentópolis, Marechal x Medianeira, Guarapuava x Foz Cataratas, São Miguel x Toledo, Cascavel x Siqueira Campos, Palmas x Chopinzinho, Faxinal x Dois Vizinhos e Campo Mourão x Pato Branco.

Polêmica

Vale lembrar que a criação da LFP causou polêmica, pois a Federação Paranaense de Futebol de Salão ameaça punir seus filiados que participaram da Liga recém-criada com três anos de suspensão, o que significaria, no caso dos times que disputam a Série Ouro, rebaixamento à Terceira Divisão. Com a adesão dos principais times do Estado, no entanto, como Cascavel, Marechal, Foz Cataratas, Marreco, Pato e Campo Mourão, que fazem do salonismo paranaense o mais representativo na Liga Nacional, a LFP deve ganhar a quebra de braço com a FPFS.

Especulação

Nome bem cotado no futebol paranaense depois de boas temporadas à frente do Cianorte, o técnico Marcelo Caranhato está no topo da lista de possíveis treinadores do FC Cascavel. Ele, que é cascavelense, chegou a ser anunciado pelo Cascavel CR no ano passado, mas deixou a equipe sem sequer estrear, às vésperas do início do Paranaense. Nos últimos dias, ele tem sido figura constante no CT da Serpente Aurinegra.

Sub-19

O Toledo se recuperou da derrota por 4 a 1 fora de casa para o Coritiba ao vencer o Apucarana por 3 a 0 no Estádio 14 de Dezembro, sábado (31), pela 2ª rodada da 3ª fase do Paranaense de Futebol Sub-19. No mesmo dia, o Verê, que vinha de derrota para o Apucarana, venceu o Coritiba. Com isso, todas as equipes da chave ficaram empatadas com 3 pontos, mas com o Toledo em primeiro pelo saldo de gols. Na 3ª rodada, dia 14, o Porco desafiará o Verê.