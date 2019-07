Panorama esportivo do dia 02 de julho de 2019

Tênis de mesa

O tênis de mesa cascavelense se garantiu para a fase final dos Jogos Escolares na classe A (15 a 17 anos), em Foz do Iguaçu, e na classe B (12 a 14 anos), que será disputada em Apucarana, após as disputas na fase macrorregional, em Cafelândia.

Atletismo

Atual número 4 do mundo no arremesso de peso, o catarinense Darlan Romani conquistou um resultado histórico para o atletismo brasileiro durante o fim de semana, nos Estados Unidos. Recordista sul-americano até então, ele bateu três vezes o mesmo recorde, levando o ouro na etapa de Eugene da Liga de Diamante com 22.61m, a 10ª melhor marca de todos os tempos – os outros dois arremessos históricos foram 22.46m e 22.55m.

Fla-Flu

Para não desgastar a relação com o rival, o Flamengo encerrou a negociação para contratar o centroavante Pedro, do Fluminense. Presidente do Tricolor, Mario Bittencourt afirmou que o jogador só deixaria o clube caso a multa rescisória fosse paga – 50 milhões de euros (R$ 220 milhões).

Basquete

Revelado pelo Bauru e promessa da seleção brasileira, o pivô Michael Uchendu, o Maikão, morreu sábado (29) aos 21 anos, vítima de um acidente de jet ski na região da serra da Cantareira, em São Paulo. O piloto do veículo e o jogador, que estava na garupa, caíram na água. Maikão se afogou.

Vôlei

O Brasil venceu a Itália por 3 sets a 1 e terminou a fase classificatória da Liga das Nações masculina na liderança, com 39 pontos e apenas uma derrota em 15 jogos. A fase final do torneio será semana que vem, de 10 a 14 de julho, nos EUA. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Irã e Polônia, atual bicampeã mundial.

PSG

Depois da primeira temporada pelo Milan, Lucas Paquetá pode arrumar as malas para se mudar novamente. De acordo com o jornal italiano “Corriere dello Sport”, o Paris Saint-Germain quer a contratação do brasileiro para suprir a saída de Rabiot, que deve deixar o clube.

Voleibol Gigante

Após estreia com vitória nos naipes masculino e feminino da 2ª Copa Cresol de Voleibol Gigante, contra o município de Marechal Cândido Rondon, no fim de semana, as equipes masculina e feminina de Pato Bragado sofreram as primeiras derrotas, contra os times de Missal. Os times bragadenses retornam novamente à quadra do O Bragadinho na sexta-feira (5), a partir das 14h. A expectativa é de que consigam reverter os placares nos confrontos contra o município de Santa Helena.