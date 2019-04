Panorama esportivo do dia 02 de abril de 2019

Cascavéis

O duelo dos Cascavéis foi histórico e ficará marcado na história do futebol da cidade. Afinal, nunca dois times profissionais da Capital do Oeste paranaense haviam se enfrentado. O resultado foi empate por 1 a 1, mas ele talvez nem seja lembrado no futuro.

48min

O que muitos não se esquecerão, certamente, será do gol de empate do FC Cascavel, marcado aos 48min do segundo tempo, depois de uma blitz na área do Cascavel CR, que reclamou do acréscimo, mas que por outro lado valorizou em cada lance que pôde, mostrando-se, novamente, um time “catimbero”, que sabe valorizar o placar a seu favor.

Magro

Já o FC Cascavel, com o gol, voltou a balançar as redes diante de seu torcedor depois de dois jogos em branco. Antes, aliás, só havia feito o torcedor soltar o grito de “gol” em duas oportunidades, e ambas na mesma partida, na vitória por 2 a 0 sobre o Foz do Iguaçu. Ademais, passou em branco contra Toledo, Athletico, Coritiba e Rio Branco.

Melhor campanha

O gol marcado no último lance do jogo fez o FCC chegar aos 15 pontos no campeonato e superar a marca de 14 pontos conquistados no Paranaense 2015, no seu ano de estreia na elite do Estadual e até então a edição em que registrou melhor pontuação.

Táticas

Já o Cascavel Clube Recreativo só não balançou as redes em uma das seis partidas em que atuou no Estádio Olímpico. Quem acompanhou os jogos do time viu o CCR valorizar o placar e conseguir segurar o resultado até o apito final quando saiu na frente. A tática é arriscada e quase sempre funciona, mas quando não, acontece de tomar um gol no apagar das luzes.

Torcidas

As torcidas foram um espetáculo à parte em FCC x CCR. A do time amarelo e preto soube reconhecer o aguerrido time adversário e aplaudiu de pé a saída dos jogadores do time tricolor para o intervalo do jogo, enquanto vaiavam a equipe amarela.

A desejar

Já as atitudes a desejar ficaram por conta de dirigentes do FCC, que discutiram com a arbitragem e ao fim do jogo provocaram a torcida do CCR. Isso que a própria diretoria amarela havia pedido paz e ameaçado expulsar seu torcedor que provocasse “ato de violência”.