Palmeiras vence o inter pelas quartas de final da Copa do Brasil

Verdão em vantagem! O Palmeiras foi cirúrgico, na noite de quarta-feira (10), e venceu o Internacional por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Allianz Parque, Zé Rafael fez o único gol da partida. As equipes voltam a se encontrar no próximo dia 17, no Beira-Rio.

O jogo

Palmeiras e Internacional protagonizaram um primeiro tempo bastante equilibrado no campo, mas nem tanto no placar. Com as duas equipes marcando bem, as chances foram poucas. E quando apareceram só um time soube aproveitar. Jogando em casa, o Verdão foi fatal e fez a rede balançar logo na primeira oportunidade que teve. Na marca dos 19 minutos, Bruno Henrique fez cruzamento na medida para Zé Rafael, que testou firme direto para o fundo das redes do Allianz Parque: 1 a 0. O Colorado até tentou uma resposta imediata, mas Weverton salvou o time da casa depois de boa finalização de Nico López.

Na volta do intervalo, o cenário do jogo não mudou: muita marcação e poucos espaços no ataque. Querendo o empate, o Inter teve as melhores chances com Nico López. Já o alviverde, chegou com perigo pelos pés de Dudu. Mas novamente as defesas prevaleceram e o resultado parcial da primeira etapa permaneceu até o apito final.