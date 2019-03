Palmeiras e Novorizontino duelam por vaga na semi

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, sábado, Palmeiras e Novorizontino voltam a se encontrar nesta terça-feira para a partida de volta das quartas de final do Paulistão 2019. O duelo está marcado para as 21h, no Pacaembu, e quem vencer garantirá presença na semifinal. Já uma nova igualdade levará a decisão da vaga aos pênaltis. Para este jogo, Felipão segue sem contar com o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomes, convocados, enquanto os atacantes Carlos Eduardo e Deyverson seguem em recuperação. Já o zagueiro Luan (foto), recuperado de lesão, é novidade para esta noite.