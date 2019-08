Palhaço Ystilingue traz suas palhaçadas a Cascavel

Um palhaço aventureiro e sonhador que, por meio de cenas comuns do cotidiano, encontra um mundo mágico e deslumbrante. Esse é o Ystilingue, um personagem que vai encantar o público do Festin 2019, o Festival de Teatro Infantil de Cascavel, que vai ocorrer de 10 a 15 de setembro.

O espetáculo “Ystilingando, um caçador de aventuras”, mistura trapalhadas, cores, mágicas e malabares, transformando a simples rotina do palhaço em um cenário de diversão, desafios e realizações.

A peça da Cia Ystilingue, de Piraquara, é apresentada, geralmente, em espaços públicos como praças e escolas, possibilitando a descentralização da arte, fomentando a cultura circense e o artista de rua. Isso permite ainda mais aproximação com a plateia. “O acolhimento do público é sempre agradável, porque a gente cria uma conexão e conseguimos falar a mesma linguagem. Acaba sendo uma grande prosa, onde o personagem fala dos seus anseios, mostra suas habilidades, mostra o que aprendeu durante sua caminhada e é um grande jogo entre plateia e artista, em que tudo pode acontecer”, comenta o ator Leandro Chamrek de Oliveira, que é autor da peça e também o intérprete do palhaço Ystilingue.

O espetáculo já tem dez anos de estrada, rodou por diversos espaços da Região Metropolitana de Curitiba, além de outras cidades do Paraná, e estará pela primeira vez em Cascavel durante o Festin com apresentações gratuitas nos dias 11 de setembro (quarta-feira) às 16h no Calçadão da Avenida Brasil e 12 de setembro (quinta-feira) às 14h na Praça Wilson Joffre. Estaa última apresentação terá a presença de um intérprete de Libras para democratizar o acesso à arte e cultura.

“O público pode esperar muita diversão, com temas comuns do dia a dia, sentimentos, sensações… A peça fala de poder, de cumplicidade, amor, amor-próprio, também fala sobre sustentabilidade, amizade, perigo, desafios… É uma mistura de sensações que o público vai se identificando. Estou muito animado. É um festival que há muito tempo desejo participar e estou ansioso para conhecer o público de Cascavel para a gente se conectar e fazer um belo espetáculo juntos”, deseja Leandro.

Sobre o Festin

O Festival de Teatro Infantil de Cascavel nasceu com a proposta de despertar o interesse das crianças pelo universo teatral, incentivando que elas assistam a mais peças e se motivem a encenar também.

A primeira edição aconteceu em 2017 e teve 20 apresentações gratuitas durante uma semana em vários locais da cidade: praças, calçadas, parques e salas de concerto.

Em 2019, o Festin retorna maior e mais completo. Neste ano, o projeto, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Syngenta, teve uma seleção que abrangeu companhias de todo território brasileiro.

A produção é feita por duas irmãs apaixonadas pela área cultural: a atriz Cynthya Borges e a produtora Bruna Bailey.

Para saber mais sobre o Festin 2019, acesse www.festincascavel.com.br e acompanhe as novidades pelas redes sociais: www.instagram.com/festincascavel e www.facebook.com/festincascavel.