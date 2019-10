Pãezinhos recheados com mortadela Copacol

INGREDIENTES:

400 g de Mortadela Defumada Copacol

15 g de fermento

500 g de farinha de trigo

1 ovo

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de chá de ervas finas

1/2 xícara de chá de leite morno

1 colher de chá de açúcar

300 g de muçarela

2 tomates

50 g de azeitonas

Orégano e sal a gosto

1 gema

MODO DE PREPARO:

Dissolva o fermento com o leite morno.

Em um recipiente coloque a farinha de trigo, faça uma cavidade e coloque o açúcar, o ovo inteiro batido, o óleo, o sal, as ervas finas e o fermento dissolvido. Amasse bem e deixe descansar por 20 minutos.

Para o recheio rale a Mortadela Defumada Copacol e a muçarela, pique as azeitonas e misture tudo, temperando com orégano, reserve.

Fatie os tomates, reserve.

Divida a massa em pequenas bolas. Abra a massa em forma de disco e recheie com a mistura de mortadela, muçarela e azeitonas, em cima do recheio por uma fatia de tomate, enrole os pãezinhos, podendo variar o formato, ex: fazendo bolinhas tipo pão de hambúrguer, em triângulo, igual esfiha ou pequenas baguetes. Cuidando para fechar bem as pontas, pincele com uma gema, pulverize orégano e leve ao forno para assar por cerca de 30 minutos.