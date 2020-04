Padre que atuou por mais de 50 anos no sudoeste morre vítima da covid-19

Faleceu na manhã desta segunda-feira (6) na Bélgica, o padre Afonso de Nijs, que passou sua vida trabalhando nas paróquias da Diocese de Palmas em Francisco Beltrão. Ele iria completar 84 anos e estava desde o ano passado de volta à Bélgica onde nasceu. A reportagem é do Portal Tri.

Padre Afonso veio para o Brasil em 1968, e nestes mais de 50 anos serviu com amor e dedicação o povo da região. Padre Afonso faleceu vítima do covid-19, contraído enquanto atendia doentes na cidade de Antuerpia. Imediatamente, a Pascom recebeu este comunicado do padre José Geeurickx.

“Acabamos de receber a notícia do falecimento do Padre Alfonso na Bélgica. Agradeço a Deus pela vida deste homem, que foi meu companheiro de viagem e de aprendizagem do português quando chegamos pela primeira vez no Brasil em 31 de outubro de 1968”, disse padre José Geeurickx.