Pacientes com sintomas respiratórios devem entrar em contato primeiramente com o Call Center em Cascavel

Nessa segunda-feira (22), a prefeitura de Cascavel e a Secretaria Municipal de Saúde iniciaram mais uma etapa para ampliar o objetivo número 1: salvar o maior número de vidas. Para isso, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares formaram uma grande corrente de proteção à saúde das pessoas no Centro de Triagem/Hospital de Campanha, estrutura montada no Centro de Convenções e Eventos.

No primeiro dia de atendimento, o Centro de Triagem/Hospital de Campanha realizou 110 atendimentos; 3 transferências para a macroregulação de leitos; 48 coletas de exames RT-PCR e 8 testes rápidos realizados.

A abertura de novas fichas é feita sempre até às 17h.

O atendimento no Centro de Triagem é exclusivo para pacientes com sintomas respiratórios provocados pela Covid-19. No entanto, os pacientes devem primeiramente fazer um contato com o Call Center (3096-9090), em caso de urgência (agravamento dos sintomas), o serviço de triagem no Hospital de Campanha pode ser acessado.

O Call Center recebeu mais servidores para o atendimento à população diminuindo consideravelmente o tempo de espera. O chat online Covid-19 também faz o atendimento aos paciente sintomáticos, acesse: fatooufakecascavel.com.br.

“Os pacientes sintomáticos respiratórios devem ligar primeiro para o Call Center para fazer a sua notificação, avaliar a gravidade dos sintomas e será orientado pelo Call Center a buscar algum serviço presencial”, enfatiza a assessora técnica do Departamento de Atenção à Saúde de Cascavel, Dra. Luciana Osório Cavalli.

Os sintomas respiratórios leves devem adotar o mesmo procedimento em ligar para o Call Center (3096-9090) e não procurar o serviço de triagem / Hospital de Campanha e outros serviço considerando os riscos de se expor com pacientes realmente graves.