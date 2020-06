Paciente recuperado da Covid-19 recebe alta no Hospital Municipal

Internado há oito dias no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), no setor da Enfermaria da Ala Covid, Paulo Gilvane de Oliveira, 39 anos, recebeu alta na tarde desta sexta-feira (5).

O paciente deu entrada na instituição no dia 28 de maio, após orientação médica via consulta por telemedicina.

Paulo apresentava sintomas como tosse seca, dispneia, diarréia, febre e perda de apetite. O caso foi classificado como transmissão comunitária.

Para o diretor-presidente do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, a recuperação de cada paciente é momento de celebração. “É um trabalho incansável de uma equipe altamente qualificada, que oferece todo suporte clínico e atendimento humanizado aos pacientes, num momento tão difícil e frágil, e que deve ser também aplaudido por toda a comunidade”, disse.

Foz do Iguaçu se preparou inicialmente com 70 leitos exclusivos no combate ao novo coronavírus. Ainda no mês passado, passou a contar também com a primeira Unidade de Terapia em Doenças Infecciosas no Hospital, com 12 modernos leitos que poderão ser utilizados como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a Covid-19.