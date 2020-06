Paciente do Hospital Bom Jesus vence a covid-19 após 21 dias

Internada na unidade da HOESP/Hospital Bom Jesus desde 20 de maio deste ano, a moradora de Toledo, Fátima de Lima Brito, de 51 anos, recebeu alta hospitalar hoje (12/6). A paciente tem como fatores de risco hipertensão e diabetes e foram necessários 22 dias de internação, sendo 21 deles na UTI.

“Emoção e alegria resumem o sentimento dos profissionais da HOESP, porque têm sido dias muito difíceis, vendo a gravidade de muitos pacientes que chegam em nossa unidade. Mas a dedicação de toda equipe tem sido tamanha, não medindo esforços para um tratamento humanizado, mesmo com todas as restrições de contato que a doença impõe”, declarou a superintendente da HOESP, Zulnei Bordin.Reforçamos as orientações para que a população continue atenta e respeitando as medidas para a prevenção ao coronavírus, como a utilização de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social. Com a alta de Fátima, já são 2 pessoas curadas da COVID no Hospital Bom Jesus.