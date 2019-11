Pacheco cobra reabertura total e urgente do Pronto-Socorro do HU

O deputado Marcio Pacheco (PDT) vem cobrando a reabertura urgente do Pronto-Socorro (PS) do Hospital Universitário (HU) em Cascavel. As obras de reforma do PS foram iniciadas no governo passado e já duram mais de dois anos. Por conta disso, o HU teve que restringir o atendimento aos pacientes, que agora lotam as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento).

“Nós temos recebido muitas reclamações da população sobre a demora na conclusão das obras do Pronto-Socorro. Aliás, esse tema também tem sido objeto recorrente de diversas matérias jornalísticas produzidas pelos órgãos de imprensa de Cascavel. Estamos construindo com a Secretaria Estadual de Saúde uma solução para o problema e esperamos que, em breve, a unidade comece a funcionar plenamente”, afirma Pacheco.

Dentre as ações promovidas pelo deputado está o envio, no dia 2 de outubro, de um requerimento endereçado para o secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, o Beto Preto.

No documento, aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicita providências urgentes no sentido de viabilizar a conclusão das obras.

“A população que necessita do atendimento público de saúde é a mais prejudicada. A reabertura do Pronto-Socorro é uma necessidade urgente e importante porque vai beneficiar todo o sistema público de saúde em Cascavel”, frisa o deputado.

Pacheco e o secretário Beto Preto têm mantido diálogos frequentes, com o apoio da Secretaria de Estado da Casa Civil, para resolver o problema.

De acordo com a Universidade Estadual do Oeste (Unioeste), responsável pela gestão do HU de Cascavel, 99% das obras já estão concluídas.

A ampliação da unidade está orçada em R$ 2,6 milhões. Atualmente, existe o impasse entre o contratado e a contratante da obra e se refere ao valor do reajuste de contrato de R$ 450 mil. O pedido de aditivo está sendo analisado pelo Estado. As obras afetaram diretamente a rotina do Pronto-Socorro, que tem uma média de 20 mil atendimentos/ano.

Superlotação

Ocorre que a ampliação da unidade reduziu pela metade esse atendimento. O reflexo disso foi a superlotação nas UPAS do Município. Esses pacientes aguardam nas UPAs leitos de internação no SUS.

O HU atende pacientes de cinco Regionais de Saúde do Estado e compreende 119 municípios com uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes.

O Hospital Universitário é considerado o maior prestador de atendimento do SUS das regiões oeste e sudoeste do Paraná. Por ano, são mais de 70 mil atendimentos, desde procedimentos de baixa até alta complexidade, como cirurgias cardíacas e neurológicas.

Sobre o retorno do atendimento pleno, o HU tem informado que só depois da conclusão das obras de reforma. O Pronto-Socorro só receberá pacientes por meio do Siate e da Central de Regulação.