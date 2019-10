Outubro Rosa: Feira do Teatro terá agendamento de mamografias durante este mês de prevenção

A partir deste domingo (6) e durante todo este mês dedicado à prevenção do câncer de mama, a Feira do Teatro contará com a parceria do Ceonc Hospital do Câncer, que realizará ação de conscientização sobre o câncer de mama. A atividade faz parte da campanha “Outubro Rosa é todo dia!”.

O complexo hospitalar participará da Feira até o dia 27 de outubro, com profissionais para entrega de material informativo e agendamento de mamografias pelo SUS a mulheres a partir de 40 anos de idade.

O espaço para o trabalho de conscientização foi cedido pela FMEC (Fundação Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel), responsável pelo gerenciamento da Feira. De acordo com o presidente da FMEC, Leonardo Mion, “é essencial a realização de campanhas de prevenção e conscientização, como essa do Ceonc e o espaço da feira é aberto a todos os temas, inclusive este de conscientização e de prevenção. Nós entendemos que é de grande relevância introduzir, na Feira do Teatro, ações que possam ajudar a diminuir cada vez mais a incidência do câncer de mama. Agradecemos esta parceria também do Ceonc”.

A Feira do Teatro já se tornou um tradicional ponto de encontro da população. Todos os domingos, das 8 às 13 horas, o estacionamento que fica ao lado do Centro Cultural Gilberto Mayer e do Teatro Municipal Sefrin Filho se transforma num grande espaço de lazer, cultura e de valorização do artesanato local.