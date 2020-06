Ouro Verde do Oeste confirma primeiro óbito por coronavírus

A Secretaria de Saúde de Ouro Verde do Oeste confirmou, neste domingo (21), o primeiro óbito pelo novo Coronavírus. Trata-se de uma mulher, de 53 anos, com histórico de comorbidades como hipertensão e diabetes. A paciente foi atendida no dia 10 de junho com cefaleia, tosse e fraqueza, apresentando sintomas leves, sendo medicada e encaminhada para tratamento residencial monitorado, assim como seus familiares que foram isolados e também monitorados.

No dia 14 de junho, a paciente solicitou atendimento devido à piora no seu quadro clínico, sendo atendida pela equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde e encaminhada ao Mini Hospital de Toledo, sendo medicada e liberada para casa. No dia 15, os exames confirmaram reagente para coronavírus.

Na tarde de ontem (20), a mesma solicitou novo atendimento domiciliar pela equipe médica do Centro de Saúde onde foi avaliada por médico e enfermeiro que constataram quadro estável. Na madrugada deste dia 21, novamente a paciente apresentou piora no seu quadro clínico, solicitou novo atendimento e foi encaminhada para o Mini Hospital na cidade de Toledo. Por volta do meio dia deste domingo (21), a paciente veio à óbito.

A Administração Municipal de Ouro Verde do Oeste lamenta a morte da paciente e alerta para que a população siga as orientações preventivas, principalmente em relação ao uso de máscaras em locais públicos, evitar aglomerações, respeitar o distanciamento social e higienizar as mãos constantemente.

Confirmações da doença

Ainda de acordo com o município, há 13 casos confirmados de Covid-19 e outros 23 estão em investigação.