Os novos voos do Canário!

O Canário contempla 41 anos de história e agora quem está à frente deste negócio é o ex-bancário Marcio da Silva (39), que atuou no segmento financeiro por mais de 17 anos. Uma paixão da juventude e o contato familiar com o setor do varejo lhe fizeram mudar completamente de área. “Aos 13 anos meu pai vendeu a propriedade rural com o sonho de ir para a cidade tocar um mercado. Lá permaneci por cinco anos. Aos 18 fui trabalhar na Indústria de Biscoitos Ninfa, onde por quase cinco anos respirava o setor de varejo todos os dias”. Além disso, a experiência em varejo mercadista das minhas três cunhadas e seus esposos também foram inspiração para este novo desafio.

O Canário Bebidas foi a primeira loja do gênero em nossa cidade. Em 1995 mudou do tradicional bar para uma loja completa de bebidas. Sendo a única até então, tornou-se um importante ponto de encontro para muitos cascavelenses e na época funcionava 24 horas. Com a chegada da concorrência após 2010, inovou mais uma vez iniciando o projeto de serviços de conveniência. Hoje, além de oferecer a bebida mais gelada de Cascavel, agregou também um amplo mix de produtos: carnes especiais, acompanhamentos e utensílios para churrasco, hortifruti, conservas, panificação, produtos de limpeza, cesta básica, biscoitos, chocolates, linha Pet, entre outros. É um mercado completo com tudo o que você precisa e um só lugar e com atendimento todos os dias até a meia noite.

O tempo se tornou algo raro para as pessoas e perdê-lo não faz parte dos planos de ninguém! Assim, o Canário disponibiliza para os cascavelenses, visitantes e região, uma casa que alia muitos benefícios: localização privilegiada, praticidade, acesso fácil a estacionamento, atendimento rápido e equipe bem treinada. Em poucos minutos o cliente finaliza suas compras e pode voltar para suas prioridades diárias (família, lazer, trabalho, etc.). Esse novo conceito de compras, diferente da concorrência, foi intitulado de “Canário +”, que significa muito mais por muito menos, quebrando assim o “tabu” de que comprar em conveniência paga-se mais caro.

Um negócio à frente do seu tempo

Para maior comodidade de seus clientes, o empresário já está com o projeto da panificadora e açougue em andamento. Será possível comprar desde um bife, uma carne moída, até um corte de churrasco personalizado, gourmet ou uma tradicional costela. Outra novidade destinada a quem gosta de uma boa variedade de vinhos será a implantação de uma adega bem diversificada.

Como a fidelidade está em alta no momento, o Canário disponibiliza um Programa de Fidelidade Canário, permitindo que o cliente acumule pontos de acordo com suas compras para trocar por produtos da própria loja. Consulte: http://canario.valoriza.io/

Evoluindo para as facilidades dos aplicativos, recentemente entrou no MarketEasy – Delivery. Você faz suas compras pelo aplicativo no ambiente virtual do Canário e recebe em uma hora ou menos em sua casa. Ou, se preferir, pode agendar o horário da entrega.

Visando mais opções na forma de pagamento, recentemente o Canário credenciou todos os cartões Alimentação e Refeição, abrindo assim mais oportunidades para seus clientes consumirem seus créditos mensais recebidos nestes cartões.

Destaque também como distribuidor

As câmaras frias do Canário, tidas como as maiores da cidade, dão conta de gelar todas as marcas e em grandes quantidades. Essa característica tem atraído cada vez mais empresários do ramo de bares, lanchonetes, restaurantes, tabacarias, mercearias, mercados, pizzarias, lancherias, barbearias e deliverys, os quais buscam praticidade, bom preço e rapidez no atendimento, além de uma tabela de preços de atacado. O empresário não perde tempo em escolher, carregar e pagar seus produtos. Em poucos instantes suas compras já estão embarcadas em seu veículo, uma espécie de drive-thru. O Canário funciona todos os dias da semana: de domingo a quinta das 8h às 24h e sextas e sábados até 1h da madrugada.

CANÁRIO BEBIDAS E CONVENIÊNCIA

Rua Jorge Lacerda, 885 – Cascavel – PR

Fone: (45) 3226-7026



