Os cinco mitos da menstruação

A menstruação é um fluxo de sangue que é liberado pelo revestimento interno do útero das mulheres. Seu ciclo geralmente é de 28 dias, ocorrendo de forma contínua a menos que seja interrompido por uma gestação ou pela menopausa.

Ela se inicia na puberdade, normalmente entre os 10 anos e os 17 anos. A primeira menstruação é chamada de menarca, e a partir desse momento o corpo feminino já se torna capaz de gerar outra vida. A ginecologista, obstetra e especialista em saúde sexual Erica Mantelli listou alguns mitos que ainda confundem muita gente. Confira.

Faz mal lavar o cabelo estando menstruada?

Não há mal algum em lavar os cabelos durante o período menstrual. Esse é um mito bastante antigo, mas que não existe relação com a piora da menstruação ou das cólicas. Inclusive, para as mulheres que estão na TPM, é bom tomar um banho relaxante, lavar a cabeça e fazer uma massagem no couro cabeludo pode.

Andar descalça piora a cólica?

Essa crença surgiu da ideia de que o chão frio poderia influenciar na cólica, mas isso não faz sentido, pois a cólica é uma contração no útero. O que acontece é que as pessoas podem ficar mais sensíveis à dor.

A mulher engorda no período menstrual?

A mulher pode inchar, mas não engordar. O período pré-menstrual pode causar um inchaço na região abdominal, por conta das alterações hormonais (as alterações do estrógeno e da progesterona, especialmente).

Suspender a menstruação faz mal à saúde?

A mulher não corre risco de saúde ao suspender a menstruação. Mas a médica alerta: sangrar todo mês é um sinal de que o organismo da mulher está funcionando adequadamente. E, quando não há menstruação, pode indicar problemas nas glândulas tireoide e suprarrenal.

TPM não existe. É tudo psicológico

Existe, sim, porque a alteração hormonal no período que precede a menstruação mexe com todo o organismo. É uma doença que contém mais de 200 sintomas associados. A TPM (Tensão Pré-Menstrual) pode ocorrer em mais de 50% das mulheres, devido às oscilações hormonais, mas também depende da sensibilidade de cada uma. E a TPM começa até dez dias antes da menstruação e termina quando ela chega.

