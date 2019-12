Orçamento recorde do COB é aprovado: R$ 322 milhões

Rio de Janeiro – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) teve o seu orçamento para o ano de 2020 aprovado por unanimidade em Assembleia Geral realizada ontem (10), na sede administrativa da entidade, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes 35 dos 49 representantes aptos a participar da Assembleia, sendo 29 membros de Confederações Brasileiras Olímpicas, 5 da Comissão de Atletas do COB e 1 membro do Comitê Olímpico Internacional.

“O orçamento passa por um longo processo de aprovação, com a chancela inicial dada pelo Conselho de Administração, depois pelo Conselho Fiscal e agora da Assembleia Geral, que é soberana. Esse maior investimento em esportes é fruto justamente de um dos pilares da nossa gestão, que é a austeridade. Por meio de uma melhor gestão de recursos financeiros, fomos capazes de economizar na atividade meio para incrementar o aporte na atividade fim, que é o esporte”, afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.

O orçamento total aprovado é de R$ 322,398 milhões, sendo R$ 312,934 milhões oriundos das Loterias Federais e o restante de recursos próprios (patrocinadores e Solidariedade Olímpica Internacional). Deste último montante, 84% serão destinados exclusivamente ao esporte, o que representa uma porcentagem recorde na história da entidade e um valor acima do mínimo de 75% exigidos pela Portaria nº 341, de 15 de dezembro de 2017. O COB prevê uma arrecadação estimada de R$ 275 milhões, utilizando R$ 37,934 milhões de seu contingenciamento, fruto de uma redução de despesas nos últimos dois anos.