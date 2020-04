Operação Retomada Segura constatou que 90% dos estabelecimentos estão cumprindo o decreto

A segunda fase da Operação Retomada Segura visitou 1.030 estabelecimentos comerciais durante todo o dia de ontem (22), quando entrou em vigor o novo decreto municipal que ampliou a flexibilização para a abertura do comércio local após as restrições impostas como forma de enfrentamento ao coronavírus (covid-19). Foram visitados 650 estabelecimentos na região central da cidade e 380 nos bairros.

Mais de 100 servidores, com apoio da Guarda Municipal, percorreram os estabelecimentos comerciais. “Neste primeiro dia, a ação teve como foco principal orientação e divulgação do decreto. No geral, a maioria dos empresários tem conhecimento e informação em relação ao decreto que tem excelente adesão pela grande maioria”, diz Aílton Lima, que coordenou as equipes na rua.

A fiscalização, que teve como foco a orientação, constatou que 90% dos estabelecimentos estão cumprindo o decreto. Segundo Aílton, os comerciantes estão prestativos, recebem bem os fiscais e acompanham a visita.

Em 12% dos locais visitados, no entanto, foi constatado que não havia álcool em gel ou o material estava mal exposto. Em 22% dos estabelecimentos também não havia placas de orientação sobre o as medidas de restrição e em 10% havia mais pessoas no espaço. O novo decreto limita a presença de pessoas nos espaços físicos.

A fiscalização constatou ainda alguns locais com aglomerações de pessoas e muita gente nas ruas sem usar máscaras, principalmente nos bairros.

A fiscalização foi retomada na manhã desta quinta-feira (23) nos 12 territórios da cidade.