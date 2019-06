Operação Muralha em Guaíra apreende caminhonete roubada em Marechal Cândido Rondon

Por volta das 2h da manhã deste sábado (22), em operação entre PRF (Polícia Rodoviária Federal), Exército Brasileiro e Receita Federal, durante fiscalização na Ponte Ayrton Senna em Guaira/PR, foi apreendida uma caminhonete Toyota Hilux preta que havia sido roubada em Marechal Cândido Rondon/PR poucas horas antes.

Ao avistarem o veículo os agentes deram ordem de parada, porém o condutor empreendeu fuga sentido Paraguai. A partir de então, uma equipe formada por integrantes da PRF e Exército Brasileiro iniciou o acompanhamento ao veículo em fuga.

Nas proximidades da cabeceira da Ponte Ayrton Senna, já no MS, o condutor jogou a caminhonete em um banhado na lateral da via e se evadiu pela mata. Foram realizadas buscas na região mas o criminoso não foi localizado.

Em razão da manobra, a caminhonete teve a frente danificada e foi necessário uso de guincho para a remoção do veículo. Constatou-se também que, no momento em que a caminhonete passou pela fiscalização, encontrava-se com placas de identificação falsas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Guaíra/PR para posterior restituição ao proprietário.