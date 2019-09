Operação flagra 688 hectares de floresta devastada ilegalmente

Guarapuava – Com a participação de 16 estados, a edição deste ano da Operação Mata Atlântica em Pé – ação executada por diversas unidades do Ministério Público brasileiro para combater o desmatamento e garantir a proteção de regiões que integram o bioma da Mata Atlântica – já culminou na fiscalização de 500 áreas de floresta e na confirmação de 5.300 hectares de desmatamento, com a aplicação de perto de R$ 22 milhões em multas.

As fiscalizações foram feitas com apoio da Polícia Militar, do Ibama e de órgãos estaduais ligados à questão ambiental. No Paraná, as fiscalizações foram executadas pela Polícia Ambiental do Paraná – Força Verde de 16 a 20 de setembro, com ações concentradas nos municípios de Prudentópolis, Guarapuava, Pinhão e Reserva do Iguaçu, área em que prevalece a floresta ombrófila mista, a Mata de Araucária.

As equipes realizaram vistorias em 53 pontos, constatando 688 hectares de floresta devastada ilegalmente. Foram apreendidos 104 metros cúbicos de madeira e expedidos 53 ofícios com informações de crime ao Ministério Público, além de lavrados 85 autos de infração e aplicadas multas no valor total de R$ 6.204.850.