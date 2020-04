Operação covid-19 orienta 658 pessoas e desfaz aglomerações

Forças de segurança compostas pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e agentes da Cettrans realizaram, durante o fim de semana (25-26) a Operação covid-19, que teve como objetivo fazer valer as regras estabelecidas no decreto municipal que determina restrições, inclusive com determinação de toque de recolher, como forma de combater o avanço da pandemia. As ações foram concentradas nas regiões norte, sul e oeste de cascavel.

Um ponto de bloqueio de trânsito foi montado na Rua Europa. No total, a operação teve 658 pessoas orientadas e fiscalizados 245 veículos. Desse total, 38 veículos foram notificados e 14 recolhidos por algum tipo de irregularidade.